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UV FilesCorrector для Windows

UV FilesCorrector 5.3

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Описание UV FilesCorrector 5.3Описание   Скачать UV FilesCorrector 5.3СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты UV FilesCorrector 5.3Скриншоты (4)   Статистика UV FilesCorrector 5.3Статистика   Отзывы о UV FilesCorrector 5.3Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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UV FilesCorrector - бесплатная программа с помощью которой можно быстро и легко исправить текстовые файлы, текст в буфере обмена и просто выделенный текст. Приложение позволяет произвести в тексте сразу несколько замен, осуществлять пакетное изменение в тексте, находить и заменять многострочный текст (в том числе и нестандартные символы).

Возможности программы UV FilesCorrector:

  • Возможность исправлять сразу множество файлов.
  • Возможность производить множество разных замен друг за другом.
  • Замена выделенного текста в любой программе.
  • Использование в поиске и замене нестандартных символов (©, ® и т.п.).
  • Возможность задавать количество повторений замены.
  • Возможность произвести замену в файлах, просто перетащив их на главное окно программы.
  • Поиск по шаблону (регулярные выражения).
  • Возможность работать с файлами XML, используя язык запросов xPath.
  • Быстрый фильтр для списка замен и для списка файлов.
  • Мастер для составления и отладки регулярных выражений.
  • Просмотр журнала произведенных замен.
  • Работа с командной строки.
  • И многое другое...
UV FilesCorrector
UV FilesCorrector
UV FilesCorrector
UV FilesCorrector
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Редакторы
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Отзывы о программе UV FilesCorrector

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