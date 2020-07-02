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Домашняя Тренировка с Гантелями для Android

Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для Android

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Описание Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для AndroidОписание   Скачать Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (17,07 Мб) Скриншоты Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Домашняя Тренировка с Гантелями 1.0.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Домашняя Тренировка с Гантелями - приложение, предлагающее 30-дневные планы тренировок для мужчин и женщин с 3 уровнями сложности, которые идеально подойдут как новичкам, так и профессионалам. Большое количество упражнений рассчитано на все крупные группы мышц, плечи, руки, грудную клетку, спину, пресс, ноги и т.д.

Доступно две базы упражнений: с гантелями и с весом тела. Тренер подберет для вас тренировку под выбранную цель, уровень подготовки и т. д. и составит личные планы занятий. А еще вы можете подстраивать занятия по бодибилдингу под свои нужды. Присутствуют 3D-анимации и видео подсказки, с помощью которых можно правильно выполнять упражнения.

Также имеется трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса, синхронизация данных с Google Fit.

Ключевые особенности:

  • 3D-анимации и видео подсказки.
  • Рекомендации к каждому упражнению.
  • Создание собственной программы тренировок.
  • Персональные планы на основе цели, пола, уровня подготовки, целевой зоны и т.д.
  • Тренировки с гантелями подходят всем: мужчинам, женщинам, профессионалам, новичкам.
  • Постоянно добавляйте новые тренировки в базу упражнений.
  • Напоминания.
  • Синхронизация данных с Google Fit.
  • Отслеживание прогресса похудения.
  • Отслеживание сожженных калорий, расчет ИМТ.
  • Изменение скорости, подходов, 3D-модели тренера.
  • Календарь.
  • Отчеты.
Домашняя Тренировка с Гантелями
Домашняя Тренировка с Гантелями
Домашняя Тренировка с Гантелями
Домашняя Тренировка с Гантелями
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
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Отзывы о программе Домашняя Тренировка с Гантелями

Admin

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