Домашняя Тренировка с Гантелями - приложение, предлагающее 30-дневные планы тренировок для мужчин и женщин с 3 уровнями сложности, которые идеально подойдут как новичкам, так и профессионалам. Большое количество упражнений рассчитано на все крупные группы мышц, плечи, руки, грудную клетку, спину, пресс, ноги и т.д.

Доступно две базы упражнений: с гантелями и с весом тела. Тренер подберет для вас тренировку под выбранную цель, уровень подготовки и т. д. и составит личные планы занятий. А еще вы можете подстраивать занятия по бодибилдингу под свои нужды. Присутствуют 3D-анимации и видео подсказки, с помощью которых можно правильно выполнять упражнения.

Также имеется трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса, синхронизация данных с Google Fit.

Ключевые особенности: