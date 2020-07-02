Домашняя Тренировка с Гантелями - приложение, предлагающее 30-дневные планы тренировок для мужчин и женщин с 3 уровнями сложности, которые идеально подойдут как новичкам, так и профессионалам. Большое количество упражнений рассчитано на все крупные группы мышц, плечи, руки, грудную клетку, спину, пресс, ноги и т.д.
Доступно две базы упражнений: с гантелями и с весом тела. Тренер подберет для вас тренировку под выбранную цель, уровень подготовки и т. д. и составит личные планы занятий. А еще вы можете подстраивать занятия по бодибилдингу под свои нужды. Присутствуют 3D-анимации и видео подсказки, с помощью которых можно правильно выполнять упражнения.
Также имеется трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса, синхронизация данных с Google Fit.
Ключевые особенности:
3D-анимации и видео подсказки.
Рекомендации к каждому упражнению.
Создание собственной программы тренировок.
Персональные планы на основе цели, пола, уровня подготовки, целевой зоны и т.д.
Тренировки с гантелями подходят всем: мужчинам, женщинам, профессионалам, новичкам.
Постоянно добавляйте новые тренировки в базу упражнений.