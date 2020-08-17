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Vidmore Player для macOS

Vidmore Player 1.0.8 для Mac

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Описание Vidmore Player 1.0.8 для MacОписание   Скачать Vidmore Player 1.0.8 для MacСКАЧАТЬ (35,46 Мб) Скриншоты Vidmore Player 1.0.8 для MacСкриншоты (2)   Статистика Vidmore Player 1.0.8 для MacСтатистика   Отзывы о Vidmore Player 1.0.8 для MacОтзывы (0)  
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Vidmore Player - мощный мультимедийный проигрыватель, с помощью которого можно без проблем воспроизводить Blu-ray и DVD-диски. Основным преимуществом Vidmore Player является поддержка различных форматов. Он совместим с распространенными мультимедийными файлами, такими как AVI, MP4, MOV, MPEG, 3GP и многими другими. Кроме того, он также может воспроизводить фильмы Blu-ray (BD-5, BD-9, BD-25, BD-50) и DVD папки и файлы ISO.

Ключевые особенности Vidmore Player:

  • Воспроизведение файлов Blu-ray (BD-5, BD-9, BD-25, BD-50) и DVD-дисков, а также папки и файлы ISO.
  • Поддержка всех популярных форматов, включая MP4, MPG, M4V, TS, MTS, M2TS, MXF, WMV, ASF, MKV, F4V, FLV, VOB и пр.
  • Наличие функций для настройки видео эффектов, таких как настройка оттенка / яркость / контрастность / насыщенность и гамма.
  • Возможность выбирать субтитры и аудио дорожки.
  • Поддержка 4K UHD и 1080p/720 HD видео.
  • Высокое выходное качество, благодаря поддержке технологий Dolby, DTS, AAC, TrueHD и другим.
  • Возможность делать снимки экрана во время воспроизведения фильмов.
Vidmore Player
Vidmore Player
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Vidmore Player

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