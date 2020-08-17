Vidmore Player - мощный мультимедийный проигрыватель, с помощью которого можно без проблем воспроизводить Blu-ray и DVD-диски. Основным преимуществом Vidmore Player является поддержка различных форматов. Он совместим с распространенными мультимедийными файлами, такими как AVI, MP4, MOV, MPEG, 3GP и многими другими. Кроме того, он также может воспроизводить фильмы Blu-ray (BD-5, BD-9, BD-25, BD-50) и DVD папки и файлы ISO.
Ключевые особенности Vidmore Player:
Воспроизведение файлов Blu-ray (BD-5, BD-9, BD-25, BD-50) и DVD-дисков, а также папки и файлы ISO.
Поддержка всех популярных форматов, включая MP4, MPG, M4V, TS, MTS, M2TS, MXF, WMV, ASF, MKV, F4V, FLV, VOB и пр.
Наличие функций для настройки видео эффектов, таких как настройка оттенка / яркость / контрастность / насыщенность и гамма.
Возможность выбирать субтитры и аудио дорожки.
Поддержка 4K UHD и 1080p/720 HD видео.
Высокое выходное качество, благодаря поддержке технологий Dolby, DTS, AAC, TrueHD и другим.
Возможность делать снимки экрана во время воспроизведения фильмов.