Polar Beat для Android

Polar Beat 3.4.5 для Android

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Описание Polar Beat 3.4.5 для AndroidОписание   Скачать Polar Beat 3.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (71,31 Мб) Скриншоты Polar Beat 3.4.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Polar Beat 3.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Polar Beat 3.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Polar Beat - бесплатное приложение для бега, фитнеса и других тренировок, которое позволяет с помощью голосовых инструкций во время тренировки, отслеживать маршрут и дистанцию, использовать GPS, и делиться своими достижениями с друзьями.

Основные функции Polar Beat:

  • Более 100 спортивных профилей, доступных после входа в систему.
  • Ведение комплексного журнала тренировок с помощью различных спортивных профилей.
  • Отслеживание маршрута с помощью GPS.
  • Использование голосовых инструкций во время тренировки.
  • Просмотр личных достижений.
  • Выбор тренировочных целей и их достижение.
  • Отслеживание дистанции, темпа и маршрута.
  • Возможность подключения к Apple Health.
  • Публикация данных о своих тренировках в Facebook и Twitter.
  • Возможность подключения к Apple Watch.
Polar Beat
Polar Beat
Polar Beat
Polar Beat
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Здоровье
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Отзывы о программе Polar Beat

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