VaultPasswordView для Windows

VaultPasswordView 1.10

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Описание VaultPasswordView 1.10Описание   Скачать VaultPasswordView 1.10СКАЧАТЬ (4 Кб) Скриншоты VaultPasswordView 1.10Скриншоты (1)   Статистика VaultPasswordView 1.10Статистика   Отзывы о VaultPasswordView 1.10Отзывы (0)  
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VaultPasswordView - крошечная утилита, которая позволяет расшифровывать и просматривать пароли и другую информацию, хранящуюся в Windows Vault. Программа может использоваться для дешифрования данных Windows Vault на запущенной в данный момент операционной системе, а также может расшифровать информацию, хранящуюся на внешних жестких дисках.

VaultPasswordView предоставляет простой и понятный пользовательский интерфейс, что делает ее подходящим инструментом для новичков. Административные права не требуются, утилита не использует системные ресурсы. Программа полностью бесплатна и не требует инсталляции.

VaultPasswordView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе VaultPasswordView

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