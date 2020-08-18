VaultPasswordView - крошечная утилита, которая позволяет расшифровывать и просматривать пароли и другую информацию, хранящуюся в Windows Vault. Программа может использоваться для дешифрования данных Windows Vault на запущенной в данный момент операционной системе, а также может расшифровать информацию, хранящуюся на внешних жестких дисках.

VaultPasswordView предоставляет простой и понятный пользовательский интерфейс, что делает ее подходящим инструментом для новичков. Административные права не требуются, утилита не использует системные ресурсы. Программа полностью бесплатна и не требует инсталляции.