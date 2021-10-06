SpyShelter Free для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SpyShelter
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 182 | Статистика
|Размер:
|8,25 Мб
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SpyShelter Free - бесплатная проактивная защита в режиме реального времени от угроз нулевого дня и прочего вредоносного ПО. Присутствует облачный сканер Jotti Scanner, двусторонний файервол и многое другое.
Ключевые особенности SpyShelter Free:
- Легкая, быстрая и эффективная проактивная защита SpyShelter Free никаким образом не замедляет работу ПК при сканировании на наличие опасных элементов.
- Комплексная защита системы в сочетании с файерволом для защиты от онлайн-угроз.
- Защита в реальном времени системного реестра, физической памяти (RAM) и т.д. от вредоносного кода.
- Защита от угроз нулевого дня. Защищает как от известных, так и от неизвестных угроз, которые еще не были обнаружены антивирусными лабораториями.
- Обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов для полного контроля всех соединений на ПК.
- Облачный сканер Jotti Scanner, позволяющий выполнять быстрое онлайн сканирование любых подозрительных файлов с помощью нескольких антивирусных движков одновременно.
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