SpyShelter Free для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:12.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 182 | Статистика
Размер:8,25 Мб
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SpyShelter Free - бесплатная проактивная защита в режиме реального времени от угроз нулевого дня и прочего вредоносного ПО. Присутствует облачный сканер Jotti Scanner, двусторонний файервол и многое другое.

Ключевые особенности SpyShelter Free:

  • Легкая, быстрая и эффективная проактивная защита SpyShelter Free никаким образом не замедляет работу ПК при сканировании на наличие опасных элементов.
  • Комплексная защита системы в сочетании с файерволом для защиты от онлайн-угроз.
  • Защита в реальном времени системного реестра, физической памяти (RAM) и т.д. от вредоносного кода.
  • Защита от угроз нулевого дня. Защищает как от известных, так и от неизвестных угроз, которые еще не были обнаружены антивирусными лабораториями.
  • Обнаружение входящих и исходящих сетевых запросов для полного контроля всех соединений на ПК.
  • Облачный сканер Jotti Scanner, позволяющий выполнять быстрое онлайн сканирование любых подозрительных файлов с помощью нескольких антивирусных движков одновременно.
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