ТОП-сегодня раздела "Защита данных"

Anvide Seal Folder 5.30 Anvide Seal Folder (ранее Anvide Lock Folder) - программа для защиты папок от постороннего доступа. Можно...

XSpider 7.8 XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях...

Lim Block Folder 1.4.6 Lim Block Folder - весьма полезная утилита для установки пароля на папки с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации содержащейся в них...

Active Password Changer 11.0.0 Простая в работе утилита, с помощью которой можно быстро и легко восстановить локальный...

TrueCrypt 7.2 TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...