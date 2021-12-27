USB Raptor - бесплатная программа, которая позволяет превратить обычный USB-накопитель в электронный ключ для блокировки/разблокировки компьютера, благодаря которому можно защитить Ваши личные файлы от постороннего доступа, в то время когда сами находитесь вдали от ПК.

USB Raptor может заблокировать систему после извлечения определенного USB-накопителя из компьютера и разблокировать его при повторном подключении к любому USB-порту. Утилита постоянно проверяет USB-накопители на наличие файла разблокировки с зашифрованным содержимым. Если такой файл найден, компьютер остается разблокированным, в противном случае компьютер блокируется. Чтобы снять блокировку системы, пользователь должен вставить USB-накопитель с файлом в любой USB-порт. В качестве альтернативы пользователь может включить (или отключить) два дополнительных способа разблокировки системы, такие как сетевые сообщения или пароль.

Особенности USB Raptor: