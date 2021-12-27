USB Raptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.18.85.710 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nicos Georgousis
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|11,45 Мб
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USB Raptor - бесплатная программа, которая позволяет превратить обычный USB-накопитель в электронный ключ для блокировки/разблокировки компьютера, благодаря которому можно защитить Ваши личные файлы от постороннего доступа, в то время когда сами находитесь вдали от ПК.
USB Raptor может заблокировать систему после извлечения определенного USB-накопителя из компьютера и разблокировать его при повторном подключении к любому USB-порту. Утилита постоянно проверяет USB-накопители на наличие файла разблокировки с зашифрованным содержимым. Если такой файл найден, компьютер остается разблокированным, в противном случае компьютер блокируется. Чтобы снять блокировку системы, пользователь должен вставить USB-накопитель с файлом в любой USB-порт. В качестве альтернативы пользователь может включить (или отключить) два дополнительных способа разблокировки системы, такие как сетевые сообщения или пароль.
Особенности USB Raptor:
- Автоматизированная функция блокировки и разблокировки USB.
- Содержимое файла блокировки зашифровано.
- Пароль для отмены блокировки (может быть включен пользователем).
- Сетевая команда для отмены блокировки (может быть включена пользователем).
- Проверка серийного номера USB-накопителя (может быть включена пользователем).
- Уникальный ключ для каждой системы (может быть включен пользователем).
- Совместимость со всеми типами флэш-накопителей USB.
- Простота в настройке и использовании.
- Наличие альтернативных методов разблокировки.
- Поддерживает функцию блокировки (и разблокировки) по локальной сети.
- Отчет о состоянии через Интернет и локальную сеть.
- Возможность задержки и отмены блокировки, чтобы избежать нежелательных блокировок.
- Поддержка мастер-ключей.
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