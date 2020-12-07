ТОП-сегодня раздела "Обновления, патчи"

Win Updates Disabler 1.4 Win Updates Disabler - бесплатный и простой в использовании инструмент для управления автоматическими обновлениями ОС Windows. С помощью утилиты можно отключать/включать системные обновления, управлять центром обеспечения безопасности, брандмауэром

Windows XP Service Pack 3 (iso-образ) Microsoft Windows XP Service Pack 3 - официальный пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP содержит все ранее выпущенные обновления для Windows XP. Это обновление также включает несколько новых функций, которые

Media Creation Tool 2004 (10.0.19041.572) Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы ОС Windows, а также использовать его в качестве альтернативного способа обновлений

Windows XP Service Pack 3 Rus Windows XP Service Pack 3 - третий официальный сборник обновлений Windows XP собрал в себя все сервисные обновления и исправления для данной операционки, которые были выпущены после появления SP2. Направлен на повышение безопасности и производительности

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2) Microsoft Office 2007 Service Pack 2 - первый пакет обновлений (SP2) для Microsoft Office 2007, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, надежность и производительность работы, выполненные по просьбам пользователей