Patch My PC Updater для Windows

Скачать Patch My PC Updater 4.2.0.1СКАЧАТЬ
Patch My PC Updater 4.2.0.1Описание
Отзывы о Patch My PC Updater 4.2.0.1Отзывы
share
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Patch My PC Updater - простая в использовании утилита, позволяющая отслеживать устаревшие версии установленных программ, а также устанавливать новейшие версии ПО. В базе приложения доступны более 300 популярных программ с их новейшими версиями, для удобства разбитых по категориям (браузеры, мультимедийные приложения, архиваторы, мессенджеры, для разработчика, для работы с жесткими дисками и т.п.). Программа автоматически сканирует установленные в системе приложения и выделяет красным цветом программы, требующие обновления.

Возможности Patch My PC Updater

  • Отслеживание устаревших версий и обновление более 300 программ.
  • Сохранение установочных файлов программ.
  • Выбор ручной или "тихой" установки.
  • Удаление старых версий перед обновлением.
  • Встроенный планировщик.
  • Возможность загрузки портативного ПО.
  • Наличие инструментов для безпроблемного удаления программ.
Patch My PC Updater скриншот № 1
Patch My PC Updater скриншот № 2
Patch My PC Updater скриншот № 3
Patch My PC Updater скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Обновления, патчи
Загрузок (сегодня/всего):2 / 95 | Статистика
Размер:3,02 Мб
ТОП-сегодня раздела "Обновления, патчи"
 

скачать Win Updates DisablerWin Updates Disabler 1.4

Win Updates Disabler - бесплатный и простой в использовании инструмент для управления автоматическими обновлениями ОС Windows. С помощью утилиты можно отключать/включать системные обновления, управлять центром обеспечения безопасности, брандмауэром

скачать Windows XP Service Pack 3Windows XP Service Pack 3 (iso-образ)

Microsoft Windows XP Service Pack 3 - официальный пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP содержит все ранее выпущенные обновления для Windows XP. Это обновление также включает несколько новых функций, которые

скачать Media Creation ToolMedia Creation Tool 2004 (10.0.19041.572)

Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы ОС Windows, а также использовать его в качестве альтернативного способа обновлений

скачать Windows XP Service Pack 3Windows XP Service Pack 3 Rus

Windows XP Service Pack 3 - третий официальный сборник обновлений Windows XP собрал в себя все сервисные обновления и исправления для данной операционки, которые были выпущены после появления SP2. Направлен на повышение безопасности и производительности

скачать Microsoft Office 2007Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 - первый пакет обновлений (SP2) для Microsoft Office 2007, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, надежность и производительность работы, выполненные по просьбам пользователей

скачать Microsoft Office 2010Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 - пакет обновлений (SP1) для русской версии Microsoft Office 2010, содержащий улучшения, существенно повышающие безопасность, стабильность, надежность и производительность работы

скачать Adguard

Отзывы о программе Patch My PC Updater

Admin

Отзывов о программе Patch My PC Updater 4.2.0.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв