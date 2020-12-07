Patch My PC Updater для Windows
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Patch My PC Updater - простая в использовании утилита, позволяющая отслеживать устаревшие версии установленных программ, а также устанавливать новейшие версии ПО. В базе приложения доступны более 300 популярных программ с их новейшими версиями, для удобства разбитых по категориям (браузеры, мультимедийные приложения, архиваторы, мессенджеры, для разработчика, для работы с жесткими дисками и т.п.). Программа автоматически сканирует установленные в системе приложения и выделяет красным цветом программы, требующие обновления.
Возможности Patch My PC Updater
- Отслеживание устаревших версий и обновление более 300 программ.
- Сохранение установочных файлов программ.
- Выбор ручной или "тихой" установки.
- Удаление старых версий перед обновлением.
- Встроенный планировщик.
- Возможность загрузки портативного ПО.
- Наличие инструментов для безпроблемного удаления программ.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Patch My PC
|Категория:
|Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 95 | Статистика
|Размер:
|3,02 Мб
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