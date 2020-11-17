Opti Drive Speed для Windows
5.00 из 5, всего оценок - 1
Opti Drive Speed - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет управлять скоростью считывания CD, DVD или BD-дисков. Программа может читать поврежденные диски, а также обеспечивает высокое качество аудио рипов.
Присутствует автоопределение типа диска и скорости его чтения, а также кнопка открытия лотка привода. Приложение имеет минималистичный интерфейс и не содержит каких-либо настроек, так что с ней сможет разобраться даже не очень искушенный пользователь.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Erik Deppe
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,72 Мб
DVDInfoPro - универсальный набор инструментов для диагностики и получения обширной информации об установленных CD/DVD/Blu-Ray приводах. Кроме этого программа позволяет тестировать вставленные в привод носители
CDCheck - утилита для обнаружения, предотвращения и восстановления поврежденных файлов на CD-ROM с акцентом на обнаружении ошибок. С CDCheck Вы можете проверять ваши компакт-диски и обнаруживать поврежденные файлы
DVD Drive (icon) Repair - бесплатная программа для восстановления иконки DVD привода в Проводнике Windows. Поможет восстановить иконку привода, исчезнувшую после вирусной атаки или системного сбоя
LiveCD - управление устройствами типа CD-ROM. Полная блокировка CD-ROM (пропадает из проводника), блокировка лотка, управление лотком выдвигает/задвигает лоток. Определяет количество установленных устройств CD-ROM, их характеристики
DVDStyler - бесплатная программа для DVD-авторинга, которая дает возможность видео энтузиастам создавать профессионально выглядящие DVD с интерактивными меню
Программа для управления скоростью CD/DVD приводов. Улучшает читаемость и предотвращает разрыв некачественных дисков в скоростных приводах.
Отзывы о программе Opti Drive Speed
Admin
Отзывов о программе Opti Drive Speed 1.00 пока нет, можете добавить...