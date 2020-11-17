Opti Drive Speed - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет управлять скоростью считывания CD, DVD или BD-дисков. Программа может читать поврежденные диски, а также обеспечивает высокое качество аудио рипов.

Присутствует автоопределение типа диска и скорости его чтения, а также кнопка открытия лотка привода. Приложение имеет минималистичный интерфейс и не содержит каких-либо настроек, так что с ней сможет разобраться даже не очень искушенный пользователь.