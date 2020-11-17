Opti Drive Speed для Windows

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Opti Drive Speed 1.00Описание
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Opti Drive Speed - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет управлять скоростью считывания CD, DVD или BD-дисков. Программа может читать поврежденные диски, а также обеспечивает высокое качество аудио рипов.

Присутствует автоопределение типа диска и скорости его чтения, а также кнопка открытия лотка привода. Приложение имеет минималистичный интерфейс и не содержит каких-либо настроек, так что с ней сможет разобраться даже не очень искушенный пользователь.

Opti Drive Speed скриншот № 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,72 Мб
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Отзывы о программе Opti Drive Speed

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