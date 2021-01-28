KeepSolid Passwarden для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 3.99$/месяц
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,54 Мб
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KeepSolid Passwarden - удобный менеджер паролей, благодаря которому можно хранить пользовательские пароли, банковские карты, документы, заметки, электронные лицензии и другую конфиденциальную информацию в надёжном зашифрованном хранилище.

Программа поддерживает автозаполнение в интернет-браузерах, присутствует синхронизация базы между различными устройствами, имеется встроенный генератор паролей, используется шифрование AES-256, доступ по мастер-паролю, есть возможность настроить двухфакторную аутентификации, а также импорт паролей из других хранилищ (например Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Edge, 1Password, LastPass, Dashlane).

Преимущества KeepSolid Passwarden:

  • Двухфакторная авторизация.
  • Шифрование AES-256.
  • Встроенный генератор паролей.
  • Автозаполнение пароля в интернет-браузерах.
  • Синхронизация между устройствами.
  • Импорт паролей из Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Edge, 1Password, LastPass, Dashlane.
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