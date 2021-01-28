KeepSolid Passwarden - удобный менеджер паролей, благодаря которому можно хранить пользовательские пароли, банковские карты, документы, заметки, электронные лицензии и другую конфиденциальную информацию в надёжном зашифрованном хранилище.

Программа поддерживает автозаполнение в интернет-браузерах, присутствует синхронизация базы между различными устройствами, имеется встроенный генератор паролей, используется шифрование AES-256, доступ по мастер-паролю, есть возможность настроить двухфакторную аутентификации, а также импорт паролей из других хранилищ (например Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Edge, 1Password, LastPass, Dashlane).

Преимущества KeepSolid Passwarden: