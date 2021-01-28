KeepSolid Passwarden для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 3.99$/месяц
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,54 Мб
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KeepSolid Passwarden - удобный менеджер паролей, благодаря которому можно хранить пользовательские пароли, банковские карты, документы, заметки, электронные лицензии и другую конфиденциальную информацию в надёжном зашифрованном хранилище.
Программа поддерживает автозаполнение в интернет-браузерах, присутствует синхронизация базы между различными устройствами, имеется встроенный генератор паролей, используется шифрование AES-256, доступ по мастер-паролю, есть возможность настроить двухфакторную аутентификации, а также импорт паролей из других хранилищ (например Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Edge, 1Password, LastPass, Dashlane).
Преимущества KeepSolid Passwarden:
- Двухфакторная авторизация.
- Шифрование AES-256.
- Встроенный генератор паролей.
- Автозаполнение пароля в интернет-браузерах.
- Синхронизация между устройствами.
- Импорт паролей из Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Edge, 1Password, LastPass, Dashlane.
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