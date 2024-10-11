Passwarden – это безопасный менеджер паролей, предназначенный для хранения личных данных, таких как учетные записи, банковские реквизиты, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Программа позволяет пользователю хранить информацию в шифрованных сейфах и получать к ним доступ с любого устройства. Благодаря удобному интерфейсу и продвинутым функциям, таким как автозаполнение форм и генерация надежных паролей, Passwarden значительно облегчает процесс управления паролями и обеспечивает высокий уровень безопасности данных.

Passwarden от KeepSolid не только помогает безопасно хранить пароли, но и поддерживает хранение других важных данных, таких как номера кредитных карт и документы. Приложение предлагает возможность мгновенного доступа к информации, а также функцию безопасного совместного использования сейфов с другими пользователями. Дополнительные уровни защиты включают двухфакторную аутентификацию и биометрическую разблокировку, что делает использование приложения безопасным и простым. Также предусмотрен оффлайн-доступ, что позволяет управлять сейфами даже без подключения к интернету. Одной из уникальных особенностей Passwarden является режим под принуждением, который скрывает данные в экстренных ситуациях.

Список основных возможностей приложения Passwarden: