Passwarden для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KeepSolid Inc.
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28.51 Мб
|СКАЧАТЬ
Passwarden – это безопасный менеджер паролей, предназначенный для хранения личных данных, таких как учетные записи, банковские реквизиты, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Программа позволяет пользователю хранить информацию в шифрованных сейфах и получать к ним доступ с любого устройства. Благодаря удобному интерфейсу и продвинутым функциям, таким как автозаполнение форм и генерация надежных паролей, Passwarden значительно облегчает процесс управления паролями и обеспечивает высокий уровень безопасности данных.
Passwarden от KeepSolid не только помогает безопасно хранить пароли, но и поддерживает хранение других важных данных, таких как номера кредитных карт и документы. Приложение предлагает возможность мгновенного доступа к информации, а также функцию безопасного совместного использования сейфов с другими пользователями. Дополнительные уровни защиты включают двухфакторную аутентификацию и биометрическую разблокировку, что делает использование приложения безопасным и простым. Также предусмотрен оффлайн-доступ, что позволяет управлять сейфами даже без подключения к интернету. Одной из уникальных особенностей Passwarden является режим под принуждением, который скрывает данные в экстренных ситуациях.
Список основных возможностей приложения Passwarden:
- Безопасное хранение паролей и конфиденциальных данных, таких как кредитные карты и паспорта.
- Генерация надежных паролей.
- Автоматическое заполнение форм и данных для упрощения работы с паролями.
- Возможность совместного использования сейфов с другими пользователями.
- Защита учетной записи с помощью двухфакторной аутентификации (2FA).
- Биометрическая разблокировка с использованием отпечатков пальцев или распознавания лица.
- Поддержка оффлайн-доступа к сейфам.
- Возможность импорта данных из других менеджеров паролей.
- Режим под принуждением для скрытия важных данных в критических ситуациях.
- Защита данных с учетом новейших стандартов в сфере кибербезопасности.
Dashlane Password Manager 6.2433.1
Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android...
Keeper – надежная защита ваших данных, включая пароли, фотографии, документы и другие файлы....
Отличный менеджер паролей для Android-устройств, который надежно сохранит все Ваши учетные...
Простой и безопасный менеджер паролей для Android, который позволяет хранить все ваши пароли...
Мощный и безопасный менеджер паролей, обеспечивающий сквозное шифрование всех данных....
Ваш надежный спутник в мире безопасности данных. Управляйте своими паролями легко и...
Отзывы о программе Passwarden
Admin
Отзывов о программе Passwarden 3.0.4 пока нет, можете добавить...