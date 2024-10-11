Passwarden для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Менеджеры паролей
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Размер:28.51 Мб
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Passwarden – это безопасный менеджер паролей, предназначенный для хранения личных данных, таких как учетные записи, банковские реквизиты, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Программа позволяет пользователю хранить информацию в шифрованных сейфах и получать к ним доступ с любого устройства. Благодаря удобному интерфейсу и продвинутым функциям, таким как автозаполнение форм и генерация надежных паролей, Passwarden значительно облегчает процесс управления паролями и обеспечивает высокий уровень безопасности данных.

Passwarden от KeepSolid не только помогает безопасно хранить пароли, но и поддерживает хранение других важных данных, таких как номера кредитных карт и документы. Приложение предлагает возможность мгновенного доступа к информации, а также функцию безопасного совместного использования сейфов с другими пользователями. Дополнительные уровни защиты включают двухфакторную аутентификацию и биометрическую разблокировку, что делает использование приложения безопасным и простым. Также предусмотрен оффлайн-доступ, что позволяет управлять сейфами даже без подключения к интернету. Одной из уникальных особенностей Passwarden является режим под принуждением, который скрывает данные в экстренных ситуациях.

Список основных возможностей приложения Passwarden:

  • Безопасное хранение паролей и конфиденциальных данных, таких как кредитные карты и паспорта.
  • Генерация надежных паролей.
  • Автоматическое заполнение форм и данных для упрощения работы с паролями.
  • Возможность совместного использования сейфов с другими пользователями.
  • Защита учетной записи с помощью двухфакторной аутентификации (2FA).
  • Биометрическая разблокировка с использованием отпечатков пальцев или распознавания лица.
  • Поддержка оффлайн-доступа к сейфам.
  • Возможность импорта данных из других менеджеров паролей.
  • Режим под принуждением для скрытия важных данных в критических ситуациях.
  • Защита данных с учетом новейших стандартов в сфере кибербезопасности.
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