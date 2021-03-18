Пресс за 30 дней для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Спорт - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,97 Мб
СКАЧАТЬ
Пресс за 30 дней скриншот № 1
Пресс за 30 дней скриншот № 2
Пресс за 30 дней скриншот № 3
Пресс за 30 дней скриншот № 4

Пресс за 30 дней - приложение, которое разработано профессиональными фитнес-тренерами, и включает более 50 бесплатных тренировок для дома, благодаря которым мужчины и женщины могут легко набрать форму. Присутствует возможность следить за количеством сожженных калорий на графике. Имеются случайные тренировки и возможность настраивать планы тренировок для нужд пользователей любого уровня подготовки.

Особенности приложения Пресс за 30 дней:

  • Подходит для начинающих и профессионалов, для мужчин и женщин.
  • 2 уровня сложности, случайные тренировки и настройка программ.
  • Программа тренировки пресса на 30 дней для хорошей формы, плоского живота и "кубиков".
  • Анимации, видео и подробные инструкции помогут правильно выполнять упражнений.
  • Графики сожженных калорий и потери веса.
  • Настраиваемые уведомления о тренировках.
  • Автоматическая запись вашего прогресса в тренировках пресса.
  • Подробные видео- и анимационные инструкции.
  • Интенсивность упражнений возрастает постепенно.
  • Синхронизация данных с Google Fit.
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

скачать 1xBet1xBet v.79 (2318)

1xbet – официальный мобильный клиент букмекерской конторы для совершения ставок на...

скачать MelBetMelBet v.41(2196)

MelBet - официальное мобильное приложение для Android от одной из крупнейших букмекерских...

скачать MyScoreMyScore 3.10.0

MyScore – следите за спортивными событиями в онлайне. Приложение показывает результаты 5000...

скачать Ежедневная Кардио ТренировкаЕжедневная Кардио Тренировка 4.15

Ежедневная Кардио Тренировка - комплекс упражнений для улучшения работы сердца. Вы можете...

скачать Табата ТаймерТабата Таймер 4.1.0

Настраиваемый интервальный таймер для абсолютно любых тренировок. Имеется возможность...

скачать SevenSeven 9.4.4

Уделите физическим упражнениям всего семь минут в день и следите как улучшается форма...

Отзывы о программе Пресс за 30 дней

Admin

Отзывов о программе Пресс за 30 дней 1.0.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв