Пресс за 30 дней для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категории:
|Спорт - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,97 Мб
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Пресс за 30 дней - приложение, которое разработано профессиональными фитнес-тренерами, и включает более 50 бесплатных тренировок для дома, благодаря которым мужчины и женщины могут легко набрать форму. Присутствует возможность следить за количеством сожженных калорий на графике. Имеются случайные тренировки и возможность настраивать планы тренировок для нужд пользователей любого уровня подготовки.
Особенности приложения Пресс за 30 дней:
- Подходит для начинающих и профессионалов, для мужчин и женщин.
- 2 уровня сложности, случайные тренировки и настройка программ.
- Программа тренировки пресса на 30 дней для хорошей формы, плоского живота и "кубиков".
- Анимации, видео и подробные инструкции помогут правильно выполнять упражнений.
- Графики сожженных калорий и потери веса.
- Настраиваемые уведомления о тренировках.
- Автоматическая запись вашего прогресса в тренировках пресса.
- Подробные видео- и анимационные инструкции.
- Интенсивность упражнений возрастает постепенно.
- Синхронизация данных с Google Fit.
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Отзывы о программе Пресс за 30 дней
Admin
Отзывов о программе Пресс за 30 дней 1.0.4 пока нет, можете добавить...