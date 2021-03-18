Пресс за 30 дней - приложение, которое разработано профессиональными фитнес-тренерами, и включает более 50 бесплатных тренировок для дома, благодаря которым мужчины и женщины могут легко набрать форму. Присутствует возможность следить за количеством сожженных калорий на графике. Имеются случайные тренировки и возможность настраивать планы тренировок для нужд пользователей любого уровня подготовки.

Особенности приложения Пресс за 30 дней: