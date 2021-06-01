AiScore для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AiScore Sports LiveScore
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,42 Мб
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AiScore - удобное приложение, позволяющее отслеживать результаты спортивных состязаний в реальном времени. AiScore подробно сообщает о результатах спортивных состязаний в режиме реального времени, а также о голах, красных или желтых карточках, проводит прямые сравнительные исследования, с максимальной скоростью предоставляет информацию о расписаниях и другие важные статистические данные.
Программа предоставляет данные в режиме реального времени, статистику команд и игроков, их положение в турнирной таблице, расписания и трансляции баскетбольных состязаний NBA, CBA и FIBA, футбольных матчей английской Премьер-лиги, испанской Ла-Лиги, Лиги чемпионов, а также теннисных турниров WTA и ATP, а также прочих соревнований высшей лиги или малых лиг по всему миру.
Особенности AiScore:
- Отслеживание спортивных результатов в режиме реального времени. Помимо этого, вы можете ознакомиться с матчами в тот или иной день при помощи инструмента выбора даты и времени DateTime Picker.
- Фавориты или отмеченные события — выберите свою любимую команду и состязание в спортивных матчах и всегда оставайтесь в курсе событий.
- Мгновенные уведомления о голе, угловом ударе, красной или желтой карточке, начале состязания, стартовом составе команд, окончательных результатах для всех матчей в прямом эфире или отмеченных вами матчей.
- Глубокое освещение лиг, кубков и турниров из более чем 200 стран.
- Более 2600 футбольных турниров и 37 000 команд (чемпионат мира по футболу FIFA, Премьер-лига, Лига чемпионов, Серия А, Бундеслига, MLS, Кубок вызова Футбольной ассоциации, Кубок Лиги, Лига Европы, Лига 1, Кубок Италии, Кубок Испании по футболу, Лига MX, Чемпионат Европы УЭФА по футболу и многое другое).
- Более 500 турниров, включая Чемпионат мира по баскетболу ФИБА, НБА, CBA.
- Полный источник для мировых теннисных матчей, включая ATP, WTA.
- Полный источник для мировых бейсбольных матчей, включая Мировую серию MLB, KBO
- Крупнейшие киберспортивные игры по всему миру круглый год, включая LOL, Dota2, CS: GO.
- Охват всех серий и турниров по крикету, включая IPL, чемпионат мира, трофей чемпионов, лигу Big Bash, T20 Blast, County Cricket, все туры по крикету и многое другое.
- Встроенный чат для общения с другими спортивными фанатами со всего мира.
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Отзывы о программе AiScore
Admin
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