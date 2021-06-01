AiScore - удобное приложение, позволяющее отслеживать результаты спортивных состязаний в реальном времени. AiScore подробно сообщает о результатах спортивных состязаний в режиме реального времени, а также о голах, красных или желтых карточках, проводит прямые сравнительные исследования, с максимальной скоростью предоставляет информацию о расписаниях и другие важные статистические данные.

Программа предоставляет данные в режиме реального времени, статистику команд и игроков, их положение в турнирной таблице, расписания и трансляции баскетбольных состязаний NBA, CBA и FIBA, футбольных матчей английской Премьер-лиги, испанской Ла-Лиги, Лиги чемпионов, а также теннисных турниров WTA и ATP, а также прочих соревнований высшей лиги или малых лиг по всему миру.

Особенности AiScore: