Футбол онлайн для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1900.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7,48 Мб
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Футбол онлайн - приложение, которое предлагает футбольные результаты oнлайн по ходу игры, а также прямые трансляции, более 1000 лиг, 10 000 команд и 100 000 игроков из стран по всему миру. Присутствуют мгновенные оповещения о результатах, огромное количество всевозможной статистической информации и многое другое.

Особенности приложения Футбол онлайн:

  • прямые трансляции;
  • расписания/календари для каждой страны/лиги;
  • "столы" в режиме реального времени во время футбольных матчей;
  • лучшие результаты;
  • футбольная статистика в режиме реального времени (владение мячом, удары по воротам и т.д.);
  • информация об игроке и о команде в целом;
  • замены;
  • видео матчей;
  • более 1000 лиг, 10 000 команд и 100 000 игроков из стран по всему миру, в том числе Лига чемпионов УЕФА, Премьер-Лига и пр.;
  • и многое другое...
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