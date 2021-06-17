Футбол онлайн - приложение, которое предлагает футбольные результаты oнлайн по ходу игры, а также прямые трансляции, более 1000 лиг, 10 000 команд и 100 000 игроков из стран по всему миру. Присутствуют мгновенные оповещения о результатах, огромное количество всевозможной статистической информации и многое другое.

Особенности приложения Футбол онлайн: