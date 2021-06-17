Футбол онлайн для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1900.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Football Soccer Scores
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,48 Мб
|СКАЧАТЬ
Футбол онлайн - приложение, которое предлагает футбольные результаты oнлайн по ходу игры, а также прямые трансляции, более 1000 лиг, 10 000 команд и 100 000 игроков из стран по всему миру. Присутствуют мгновенные оповещения о результатах, огромное количество всевозможной статистической информации и многое другое.
Особенности приложения Футбол онлайн:
- прямые трансляции;
- расписания/календари для каждой страны/лиги;
- "столы" в режиме реального времени во время футбольных матчей;
- лучшие результаты;
- футбольная статистика в режиме реального времени (владение мячом, удары по воротам и т.д.);
- информация об игроке и о команде в целом;
- замены;
- видео матчей;
- более 1000 лиг, 10 000 команд и 100 000 игроков из стран по всему миру, в том числе Лига чемпионов УЕФА, Премьер-Лига и пр.;
- и многое другое...
1xbet – официальный мобильный клиент букмекерской конторы для совершения ставок на...
MelBet - официальное мобильное приложение для Android от одной из крупнейших букмекерских...
Приложение для Android, которое предлагает программу тренировки пресса на 30 дней для хорошей...
Бесплатное Android-приложение, которое помогает сбросить лишний вес и улучшить...
Обучающее приложение для Android, которое объединяет в себе видео уроки и упражнения, которые...
Новини 24 - новостное приложение от украинского Телеканала Новостей 24. Скачав программу, вы...
Отзывы о программе Футбол онлайн
Admin
Отзывов о программе Футбол онлайн 1900.0 пока нет, можете добавить...