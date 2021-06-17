ЕВРО-2020 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.11.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UEFA
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20,53 Мб
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ЕВРО-2020 - официальное приложение ЕВРО-2020, предлагающее лучший способ следить за чемпионатом, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Присутствует полный календарь ЕВРО-2020, онлайны всех матчей, уведомления о голах и главных событиях матчей, расписание и результаты, текущая форма и статистика команд, составы, страницы сборных и игроков, турнирные таблицы, новости и видео, персонализированная лента новостей.
Также можно узнать последние новости о билетах, информацию и обновления о мероприятиях, которые запланированы в разных городах, имеется интерактивная карта, чтобы прокладывать оптимальный маршрут к объектам ЕВРО и входу на стадион.
Кроме этого можно играть в приложении ЕВРО-2020, в частности присутствует возможность собрать команду из лучших игроков Европы на 100 миллионов евро, набирать очки за действия ваших игроков в реальных матчах, делать замены, проводить трансферы, апгрейдить команду, создавать свои лиги, вступать в чужие и играть с друзьями, а также проверять статистику игроков и применять грамотную ротацию.
Можно попытаться спрогнозировать как будет развиваться турнир, предсказывать, кто выйдет в следующий раунд вплоть до финала, и конечно же следить за прогнозами друзей и проявить себя главным экспертом по футболу.
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Admin
Отзывов о программе ЕВРО-2020 7.11.2 пока нет, можете добавить...