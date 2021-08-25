Zepp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.4-play | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Huami Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86,77 Мб
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Zepp - официальное приложение для устройств под брендами Zepp и Amazfit, которое предлагает большое количество функций мониторинга здоровья. Благодаря наличию возможностей по анализу данных и алгоритмической системе искусственного интеллекта, приложение предоставляет исчерпывающую статистику и аналитические данные о состоянии здоровья и физической активности пользователя.
Данная программа превратит ваше устройство в портативный монитор, который записывает ваши ежедневные упражнения и отмечает любые изменения в вашем физическом состоянии, а также выполняет комплексный анализ физиологических параметров пользователя в реальном времени. Таким образом, приложение способно улавливать любые ранние, потенциально опасные признаки, и предоставлять профессиональные рекомендации, позволяющие глубже понять состояние вашего здоровья.
Ключевые особенности Zepp:
- Отображение данных о здоровье: программа записывает данные, относящиеся к вашему физическому состоянию, такие как пройденные шаги, часы сна, частота пульса, сожженные калории, ЭКГ и SpO2, а также предоставляет вам профессиональные рекомендации, на основании этих данных;
- Анализ данных об упражнениях: Zepp также может записывать данные во время тренировки и отображать различную полезную информацию, включая подробный маршрут и анализ данных различных упражнений впоследствии;
- Помощник по управлению интеллектуальным устройством: Zepp можно использовать для управления настройками устройств Zepp и Amazfit, такими как управление уведомлениями, замена циферблата, сортировка виджетов, настройка уведомлений о входящих вызовах и настройка SMS-уведомлений.
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Admin
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