Zepp - официальное приложение для устройств под брендами Zepp и Amazfit, которое предлагает большое количество функций мониторинга здоровья. Благодаря наличию возможностей по анализу данных и алгоритмической системе искусственного интеллекта, приложение предоставляет исчерпывающую статистику и аналитические данные о состоянии здоровья и физической активности пользователя.

Данная программа превратит ваше устройство в портативный монитор, который записывает ваши ежедневные упражнения и отмечает любые изменения в вашем физическом состоянии, а также выполняет комплексный анализ физиологических параметров пользователя в реальном времени. Таким образом, приложение способно улавливать любые ранние, потенциально опасные признаки, и предоставлять профессиональные рекомендации, позволяющие глубже понять состояние вашего здоровья.

Ключевые особенности Zepp: