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BI - прогнозы на спорт и футбол для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,42 Мб
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BI - прогнозы на спорт и футбол - приложение, позволяющее легко делать прогнозы на спорт, а также следить за футбольными результатами. Присутствует возможность делать прогнозы и ставки на виртуальную валюту, имеется рейтинг лучших спортивных прогнозистов, прямые видеотрансляции футбола - ЛЧ, АПЛ, РПЛ, Ла Лига, Серия А и другие чемпионаты, инсайды на результаты матчей, уведомления, коэффициенты букмекерских контор - 1хставка (1xbet), Winline (Винлайн), Лига ставок, Марафон, Фонбет (Fonbet) и многое другое.

Ключевые особенности BI - прогнозы на спорт и футбол:

  • Букмекерские линии на матчи;
  • Прогнозы и ставки на спорт и футбол от успешных капперов;
  • Календарь, трансляции и результаты матчей;
  • Расписание и результаты отборочных матчей ЧМ 2022;
  • Быстрые и легко настраиваемые пуш-уведомления;
  • Трансляции матчей с составами и расстановками;
  • Результаты личных встреч соперников;
  • Более 200 футбольных турниров с таблицами, статистикой и календарем;
  • Вся необходимая статистика команд и турниров;
  • Лента прогнозов от 1xbet, Winline, Лига ставок, Марафон, Fonbet и других букмекеров;
  • Прогнозы на спорт и футбол от пользователей и экспертов;
  • Общение с другими игроками;
  • Live- коэффициенты на спорт Flashscore и My score;
  • Обзоры на БК и рейтинг букмекеров.
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