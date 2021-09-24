BI - прогнозы на спорт и футбол для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Tribuna Entertainment Limited
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,42 Мб
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BI - прогнозы на спорт и футбол - приложение, позволяющее легко делать прогнозы на спорт, а также следить за футбольными результатами. Присутствует возможность делать прогнозы и ставки на виртуальную валюту, имеется рейтинг лучших спортивных прогнозистов, прямые видеотрансляции футбола - ЛЧ, АПЛ, РПЛ, Ла Лига, Серия А и другие чемпионаты, инсайды на результаты матчей, уведомления, коэффициенты букмекерских контор - 1хставка (1xbet), Winline (Винлайн), Лига ставок, Марафон, Фонбет (Fonbet) и многое другое.
Ключевые особенности BI - прогнозы на спорт и футбол:
- Букмекерские линии на матчи;
- Прогнозы и ставки на спорт и футбол от успешных капперов;
- Календарь, трансляции и результаты матчей;
- Расписание и результаты отборочных матчей ЧМ 2022;
- Быстрые и легко настраиваемые пуш-уведомления;
- Трансляции матчей с составами и расстановками;
- Результаты личных встреч соперников;
- Более 200 футбольных турниров с таблицами, статистикой и календарем;
- Вся необходимая статистика команд и турниров;
- Лента прогнозов от 1xbet, Winline, Лига ставок, Марафон, Fonbet и других букмекеров;
- Прогнозы на спорт и футбол от пользователей и экспертов;
- Общение с другими игроками;
- Live- коэффициенты на спорт Flashscore и My score;
- Обзоры на БК и рейтинг букмекеров.
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