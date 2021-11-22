CDRtfe для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Oliver Valencia
|Категория:
|Запись
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|7,1 Мб
|СКАЧАТЬ
CDRtfe - приложение для записи CD/DVD/BD дисков с открытым исходным кодом. Присутствует возможность записывать диски с данными, Audio CD, XCD, (S)VCD и DVD-Video. Программа поддерживает создание и запись образов ISO и загрузочных дисков. Образы дисков и Audio CD могут быть записаны одновременно на несколько пишущих устройств. Является графическим интерфейсом для консольных программ cdrtools (утилиты: cdrecord, mkisofs, readcd, cdda2wav), Mode2 CD Maker, VCDImager и других утилит. Доступна в виде портативной версии.
Кроме того, CDRtfe поддерживает основные функции Mode2CDMaker, что позволяет создавать CD, которые могут содержать примерно на 13% больше данных, чем обычно (Mode 2 Form 2: 738 МБ вместо 650 МБ, 795 МБ вместо 700 МБ).
Ключевые функции CDRtfe:
- Работа с оптическими дисками CD, DVD, BD.
- Использование различных режимов записи.
- Создание (без пробелов) Audio CD из файлов wav, mp3, flac, ogg.
- Мультисессионная запись.
- Создание диска DVD-Video из папки VIDEO_TS.
- Запись образа диска (ISO, BIN/CUE), сохранение диска в ISO-образ.
- Поддерживаемые файловые системы: Joliet, UDF, Rock Ridge, ISO 9660.
- Создание загрузочных дисков.
- Быстрое или полное стирание перезаписываемых дисков CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE.
- Симуляция записи образов дисков и Audio CD на нескольких оптических приводах одновременно.
- Запись (S)VCD дисков.
- Поддержка технологии RSCSI для управления оптическими приводами по сети.
- Создание дисков XCD, которые могут содержать на 13% больше данных, чем обычно (Mode 2 Form 2: 738 МБ вместо 650 МБ, 795 МБ вместо 700 МБ).
- Управление программой из командной строки.
- Сохранение проектов.
- Извлечение аудиодорожек в wav, mp3, flac или ogg.
- Опциональная интеграция с Windows Explorer через ShellExtension.
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