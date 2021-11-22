CDRtfe для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Запись
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:7,1 Мб
СКАЧАТЬ
CDRtfe скриншот № 1

CDRtfe - приложение для записи CD/DVD/BD дисков с открытым исходным кодом. Присутствует возможность записывать диски с данными, Audio CD, XCD, (S)VCD и DVD-Video. Программа поддерживает создание и запись образов ISO и загрузочных дисков. Образы дисков и Audio CD могут быть записаны одновременно на несколько пишущих устройств. Является графическим интерфейсом для консольных программ cdrtools (утилиты: cdrecord, mkisofs, readcd, cdda2wav), Mode2 CD Maker, VCDImager и других утилит. Доступна в виде портативной версии.

Кроме того, CDRtfe поддерживает основные функции Mode2CDMaker, что позволяет создавать CD, которые могут содержать примерно на 13% больше данных, чем обычно (Mode 2 Form 2: 738 МБ вместо 650 МБ, 795 МБ вместо 700 МБ).

Ключевые функции CDRtfe:

  • Работа с оптическими дисками CD, DVD, BD.
  • Использование различных режимов записи.
  • Создание (без пробелов) Audio CD из файлов wav, mp3, flac, ogg.
  • Мультисессионная запись.
  • Создание диска DVD-Video из папки VIDEO_TS.
  • Запись образа диска (ISO, BIN/CUE), сохранение диска в ISO-образ.
  • Поддерживаемые файловые системы: Joliet, UDF, Rock Ridge, ISO 9660.
  • Создание загрузочных дисков.
  • Быстрое или полное стирание перезаписываемых дисков CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE.
  • Симуляция записи образов дисков и Audio CD на нескольких оптических приводах одновременно.
  • Запись (S)VCD дисков.
  • Поддержка технологии RSCSI для управления оптическими приводами по сети.
  • Создание дисков XCD, которые могут содержать на 13% больше данных, чем обычно (Mode 2 Form 2: 738 МБ вместо 650 МБ, 795 МБ вместо 700 МБ).
  • Управление программой из командной строки.
  • Сохранение проектов.
  • Извлечение аудиодорожек в wav, mp3, flac или ogg.
  • Опциональная интеграция с Windows Explorer через ShellExtension.
ТОП-сегодня раздела "Запись"
 

скачать UltraISOUltraISO 9.7.6.3829

UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и...

скачать Nero Burning ROMNero Burning ROM 23.0.1000

Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех...

скачать ImgBurnImgBurn 2.5.8.0

ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать...

скачать EtcherEtcher 1.7.0

Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, с помощью которого можно быстро и легко...

скачать BurnAware FreeBurnAware Free 14.9

BurnAware Free - отличная утилита для прожига CD, DVD и Blu-ray дисков, с помощью которой можно без...

скачать NeroNero Standard 2018 1.10.0.9

Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно...

Отзывы о программе CDRtfe

Admin

Отзывов о программе CDRtfe 1.5.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв