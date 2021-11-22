CDRtfe - приложение для записи CD/DVD/BD дисков с открытым исходным кодом. Присутствует возможность записывать диски с данными, Audio CD, XCD, (S)VCD и DVD-Video. Программа поддерживает создание и запись образов ISO и загрузочных дисков. Образы дисков и Audio CD могут быть записаны одновременно на несколько пишущих устройств. Является графическим интерфейсом для консольных программ cdrtools (утилиты: cdrecord, mkisofs, readcd, cdda2wav), Mode2 CD Maker, VCDImager и других утилит. Доступна в виде портативной версии.

Кроме того, CDRtfe поддерживает основные функции Mode2CDMaker, что позволяет создавать CD, которые могут содержать примерно на 13% больше данных, чем обычно (Mode 2 Form 2: 738 МБ вместо 650 МБ, 795 МБ вместо 700 МБ).

Ключевые функции CDRtfe: