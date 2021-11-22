Python для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.10.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Прочие языки
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Python - интерпретируемый, динамический, объектно-ориентированный язык программирования. Включает в себя модули, исключения, динамическую типизацию, классы и высокоуровневые типы данных. Поддерживает множество парадигм программирования, помимо объектно-ориентированного программирования, таких как процедурное и функциональное программирование.

Python сочетает в себе удивительную мощь с очень понятным синтаксисом. Его также можно использовать как язык расширения для приложений, которым нужен программируемый интерфейс. Кроме этого, Python мультиплатформенный: он работает на Windows, а также на различных Unix-системах, включая Linux и macOS.

Ключевые особенности Python:

  • для выделения фрагментов кода используются отступы, что улучшает читаемость и чистоту кода;
  • стандартный дистрибутив имеет большое количество полезных модулей;
  • возможность использования Python в диалоговом режиме;
  • стандартный дистрибутив имеет достаточно мощную среду разработки (IDLE), написанную на Python;
  • имеет инструменты для работы с комплексными числами, может оперировать с целыми числами произвольной величины, в диалоговом режиме может использоваться как мощный калькулятор);
  • открытый код.
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