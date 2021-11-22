Python - интерпретируемый, динамический, объектно-ориентированный язык программирования. Включает в себя модули, исключения, динамическую типизацию, классы и высокоуровневые типы данных. Поддерживает множество парадигм программирования, помимо объектно-ориентированного программирования, таких как процедурное и функциональное программирование.

Python сочетает в себе удивительную мощь с очень понятным синтаксисом. Его также можно использовать как язык расширения для приложений, которым нужен программируемый интерфейс. Кроме этого, Python мультиплатформенный: он работает на Windows, а также на различных Unix-системах, включая Linux и macOS.

Ключевые особенности Python: