Approximatrix Simply Fortran - приложение для программирования на языке Фортран. Предлагает целый ряд функций, призванных помочь вам в программировании, как например возможность создания и отображения различных типов диаграмм, включая гистограммы и двумерные графики. Эти визуальные представления могут помочь в анализе и интерпретации данных, позволяя вам эффективно представить свои выводы.

Simply Fortran с самого начала разрабатывалась с учетом интеграции с GNU Fortran. Установка среды разработки проста - достаточно загрузить и запустить программу установки; никаких дополнительных загрузок или настроек пользователя не требуется.

Особенности Approximatrix Simply Fortran: