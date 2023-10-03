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Approximatrix Simply Fortran для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.31 build 3993 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категории:Редакторы кода - Прочие языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:149,01 Мб
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Approximatrix Simply Fortran - приложение для программирования на языке Фортран. Предлагает целый ряд функций, призванных помочь вам в программировании, как например возможность создания и отображения различных типов диаграмм, включая гистограммы и двумерные графики. Эти визуальные представления могут помочь в анализе и интерпретации данных, позволяя вам эффективно представить свои выводы.

Simply Fortran с самого начала разрабатывалась с учетом интеграции с GNU Fortran. Установка среды разработки проста - достаточно загрузить и запустить программу установки; никаких дополнительных загрузок или настроек пользователя не требуется.

Особенности Approximatrix Simply Fortran:

  • Позволяет создавать как 32-, так и 64-битный код с помощью компилятора, входящего в комплект поставки.
  • Библиотека построения графиков Aplot под Windows: быстрое создание и отображение двумерных гистограмм, линейных диаграмм или диаграмм рассеяния из подпрограмм Fortran.
  • Включает библиотеку AppGraphics, которая позволяет создавать графику и простые пользовательские интерфейсы для проектов на языках Си и Фортран.
  • Поддерживает автоматическое переименование элементов программирования на языке Фортран, включая функции, подпрограммы, модули, переменные общего блока и локальные переменные.
  • Включает библиотеки BLAS и LAPACK, два распространенных пакета Fortran, на всех платформах, и делает связывание с этими подпрограммами простым и понятным.
  • Подсказки по вызовам функций и подпрограмм, объявленных в проекте пользователя. Если встречается внутренняя функция или подпрограмма, то также отображается документация на эту процедуру.
  • Обеспечивает автозаполнение производных типов Fortran, доступных модулей и отдельных компонентов модулей.
  • Включает документацию как для интегрированной среды разработки, так и для компилятора Фортран. Пользователи могут быстро получить доступ к документации из меню Help в Simply Fortran. Для начинающих пользователей также доступно пошаговое руководство.
  • Simply Fortran предоставляет средства отладки на уровне исходного кода непосредственно в интегрированной среде разработки. Установка точек останова, исследование переменных и навигация по стеку вызовов.
  • Позволяет управлять несколькими проектами на языке Фортран в одном окне, причем проекты могут включать зависимые проекты для построения нескольких целей в одном запросе
  • Поддерживает OpenMP, предоставляя стандартный интерфейс для создания действительно параллельного кода на языке Фортран.
  • Подписка на менеджер пакетов Simply Fortran позволяет загружать и использовать в Simply Fortran готовые библиотеки для разработки на языках Фортран и Си. Примеры проектов сопровождаются многими пакетами и отображаются в списке доступных новых типов проектов Simply Fortran.
  • Панель быстрого поиска позволяет быстро находить файлы и программные блоки в проекте.
  • Среда разработки обнаруживает и работает с вашим git-репозиторием при его обнаружении, обеспечивая наиболее распространенные операции контроля исходных текстов с помощью графического интерфейса.
  • Предоставляет контуры расположения исходного кода как на уровне отдельных файлов, так и на уровне всего проекта для быстрой навигации.
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