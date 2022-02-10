Auslogics Video Grabber для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 11.46$
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Auslogics Labs Pty Ltd
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,38 Мб
|СКАЧАТЬ
Auslogics Video Grabber - простой в использовании инструмент, позволяющий скачивать видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и многих других сайтов, а также конвертировать их в формат, совместимый с iPhone, iPad, iPod, Android, или с устройствами PSP.
Программа обладает всем необходимым функционалом для пополнения вашей коллекции множеством новых видеозаписей и удобного просмотра видео офлайн. Присутствует встроенный планировщик, есть возможность сохранять видео в HD, запускать несколько загрузок одновременно и многое другое.
Ключевые особенности Auslogics Video Grabber:
- Загрузка видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и многих других сайтов.
- Скачивание нескольких видео одновременно.
- Возможность добавлять ссылки в список загрузок, не дожидаясь окончания скачивания предыдущих файлов.
- Программа работает с видео в высоком разрешении, Full HD (1080p) и HD (720p) с YouTube и других видео-сайтов, если сайт поддерживает High Definition Video.
- Планировщик загрузок.
- Автоматическая вставка ссылок.
- Преобразование скачанных видео в 3GP, AVI или в формат, подходящий для использования на iPhone, iPad, iPod, Android или PSP.
- Возможность изменять разрешение скачанного видео без изменения его формата.
- Отсутствие ограничения скорости скачивания.
- Работа через прокси.
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