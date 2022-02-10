Auslogics Video Grabber - простой в использовании инструмент, позволяющий скачивать видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и многих других сайтов, а также конвертировать их в формат, совместимый с iPhone, iPad, iPod, Android, или с устройствами PSP.

Программа обладает всем необходимым функционалом для пополнения вашей коллекции множеством новых видеозаписей и удобного просмотра видео офлайн. Присутствует встроенный планировщик, есть возможность сохранять видео в HD, запускать несколько загрузок одновременно и многое другое.

Ключевые особенности Auslogics Video Grabber: