Auslogics Video Grabber для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 11.46$
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Грабберы, Рипперы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,38 Мб
СКАЧАТЬ
Auslogics Video Grabber скриншот № 1
Auslogics Video Grabber скриншот № 2
Auslogics Video Grabber скриншот № 3
Auslogics Video Grabber скриншот № 4

Auslogics Video Grabber - простой в использовании инструмент, позволяющий скачивать видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и многих других сайтов, а также конвертировать их в формат, совместимый с iPhone, iPad, iPod, Android, или с устройствами PSP.

Программа обладает всем необходимым функционалом для пополнения вашей коллекции множеством новых видеозаписей и удобного просмотра видео офлайн. Присутствует встроенный планировщик, есть возможность сохранять видео в HD, запускать несколько загрузок одновременно и многое другое.

Ключевые особенности Auslogics Video Grabber:

  • Загрузка видео с YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Facebook, Bing и многих других сайтов.
  • Скачивание нескольких видео одновременно.
  • Возможность добавлять ссылки в список загрузок, не дожидаясь окончания скачивания предыдущих файлов.
  • Программа работает с видео в высоком разрешении, Full HD (1080p) и HD (720p) с YouTube и других видео-сайтов, если сайт поддерживает High Definition Video.
  • Планировщик загрузок.
  • Автоматическая вставка ссылок.
  • Преобразование скачанных видео в 3GP, AVI или в формат, подходящий для использования на iPhone, iPad, iPod, Android или PSP.
  • Возможность изменять разрешение скачанного видео без изменения его формата.
  • Отсутствие ограничения скорости скачивания.
  • Работа через прокси.
ТОП-сегодня раздела "Грабберы, Рипперы"
 

скачать VidCoderVidCoder 6.43

Небольшое бесплатное приложение, которое служит для конвертирования и декодирования...

скачать DVDVideoMedia Free DVD RipperDVDVideoMedia Free DVD Ripper 2.6

DVDVideoMedia Free DVD Ripper - программа, которая позволит вам не только сохранить на компьютер всю...

скачать DVD RebuilderDVD Rebuilder 0.98.1

DVD Rebuilder - Программа, предназначенная для копирования DVD дисков. Утилита умеет делать точную копию DVD, включая субтитры, меню, языковые переводы фильма и т.д....

скачать Video mp3 ExtractorVideo mp3 Extractor 1.8 Free

Video mp3 Extractor Free - бесплатная программа, позволяющая извлекать аудио дорожку из видео файла с...

скачать Xilisoft DVD Ripper PlatinumXilisoft DVD Ripper Platinum 7.8.21 Build 20170920

Xilisoft DVD Ripper Platinum - программа для конвертирования DVD в популярные видео и аудио форматы....

скачать 1 DVD Ripper1 DVD Ripper 8.1.1

#1 DVD Ripper - мощная и очень простая в использовании утилита, служащая для создания копий...

Отзывы о программе Auslogics Video Grabber

Admin

Отзывов о программе Auslogics Video Grabber 1.0.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв