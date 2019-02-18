VidCoder для Windows

VidCoder 4.32

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание VidCoder 4.32Описание   Скачать VidCoder 4.32СКАЧАТЬ (16,13 Мб) Скриншоты VidCoder 4.32Скриншоты (6)   Статистика VidCoder 4.32Статистика   Отзывы о VidCoder 4.32Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

VidCoder - небольшая утилита, с помощью которой можно извлекать видео с DVD/Blu-ray-дисков, а также осуществлять транскодирование видеороликов. В качестве инструмента кодирования используется HandBrake.

Присутствует пакетная обработка файлов, возможность добавлять субтитры к видео в формате SRT, настраивать параметры кодирования (обрезка изображения, настройка разрешения, вставка и настройка видеофильтров), изменять частоту кадров, качество, выбирать кодеки видео и аудио, частоту дискретизации и пр.

Имеются встроенные пресеты. Предварительные настройки можно импортировать или экспортировать в виде файла XML.

Ключевые особенности:

  • В качестве инструмента кодирования используется HandBrake.
  • Присутствует пакетное кодирование файлов.
  • Преобразование DVD и Blu-Ray в файлы форматов MP4 или MKV.
  • Аппаратно-ускоренное кодирование с помощью AMD VCE, Nvidia NVENC и Intel QuickSync.
  • Кодирование аудио AAC, MP3, Vorbis, AC3, FLAC и сквозное прохождение AAC/AC3/MP3/DTS/DTS-HD.
  • Возможность выбора битрейта видео, разрешения и количества кадров в секунду.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Возможность добавлять субтитры к видео в формате SRT.
  • Настройка параметров кодирования.
  • Наличие встроенных пресетов.
Скриншоты VidCoder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГрабберы, Рипперы
ТОП-сегодня раздела "Грабберы, Рипперы"
 

ВидеоМАСТЕР 12.0

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

Xilisoft DVD Ripper Platinum 7.8.21 Build 20170920

Xilisoft DVD Ripper Platinum - программа для конвертирования DVD в популярные видео и аудио форматы.

Video mp3 Extractor 3.2 Pro

Video mp3 Extractor - программа для извлечения звуковой дорожки из любых видео файлов с последующим сохранением в формате MP3

DVDVideoMedia Free DVD Ripper 2.6

DVDVideoMedia Free DVD Ripper - программа, которая позволит вам не только сохранить на компьютер всю информацию с DVD-диска, но также выполнить простое

Aurora DVD Copy 3.1.2

Aurora DVD Copy - Программа для высококачественного и быстрого копирования DVD как целиком, так и выборочно (видео файлы, аудио, субтитры и т.д.). Позволяет обойти

Xilisoft DVD to AVI Converter 7.7.3 Build 20131014

Xilisoft DVD to AVI Converter - удобная и простая программа для конвертирования DVD в AVI формат. Быстро и качественно преобразует DVD файлы в популярные HD видео

скачать Adguard

Отзывы о программе VidCoder

Admin

Отзывов о программе VidCoder 4.32 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 