VidCoder - небольшая утилита, с помощью которой можно извлекать видео с DVD/Blu-ray-дисков, а также осуществлять транскодирование видеороликов. В качестве инструмента кодирования используется HandBrake.
Присутствует пакетная обработка файлов, возможность добавлять субтитры к видео в формате SRT, настраивать параметры кодирования (обрезка изображения, настройка разрешения, вставка и настройка видеофильтров), изменять частоту кадров, качество, выбирать кодеки видео и аудио, частоту дискретизации и пр.
Имеются встроенные пресеты. Предварительные настройки можно импортировать или экспортировать в виде файла XML.
Ключевые особенности:
В качестве инструмента кодирования используется HandBrake.
Присутствует пакетное кодирование файлов.
Преобразование DVD и Blu-Ray в файлы форматов MP4 или MKV.
Аппаратно-ускоренное кодирование с помощью AMD VCE, Nvidia NVENC и Intel QuickSync.