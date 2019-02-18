VidCoder - небольшая утилита, с помощью которой можно извлекать видео с DVD/Blu-ray-дисков, а также осуществлять транскодирование видеороликов. В качестве инструмента кодирования используется HandBrake.

Присутствует пакетная обработка файлов, возможность добавлять субтитры к видео в формате SRT, настраивать параметры кодирования (обрезка изображения, настройка разрешения, вставка и настройка видеофильтров), изменять частоту кадров, качество, выбирать кодеки видео и аудио, частоту дискретизации и пр.

Имеются встроенные пресеты. Предварительные настройки можно импортировать или экспортировать в виде файла XML.

Ключевые особенности: