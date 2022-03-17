TypeButler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $15.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DeskSoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,2 Мб
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TypeButler - утилита, которая помогает набирать часто используемые тексты, от отдельных слов до целых предложений, абзацев, электронных писем и т.д., что не только сокращает время набора текстов, но и исключает риск опечаток. Присутствует возможность организовать текстовые блоки в четкой структуре меню и выбирать их одним щелчком мыши.
TypeButler может набирать тексты в любой программе, имитировать сложные комбинации клавиш и заменять набранные тексты на лету. С его помощью можно также заменять комбинации клавиш на любые другие или назначать функции кнопкам мыши или колесу мыши. TypeButler поддерживает ускорение колеса мыши и прокрутку для более быстрой, простой и удобной навигации в документах и окнах любого типа. Все функции полностью настраиваются.
Ключевые функции TypeButler:
- Ввод предопределенных текстовых блоков в любую программу.
- Моделирование сложных комбинаций клавиш.
- Организация часто используемых текстов в четкой структуре меню для легкого и быстрого доступа.
- Замена любой комбинации клавиш.
- Замена набранных текстов на лету.
- Назначение функций кнопкам мыши и колесику мыши.
- Двухмерная прокрутка одним щелчком мыши.
- Динамическое ускорение колеса мыши (полностью настраиваемое).
- Полностью настраиваемые профили для конкретных программ.
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Admin
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