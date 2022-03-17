TypeButler для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,2 Мб
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TypeButler - утилита, которая помогает набирать часто используемые тексты, от отдельных слов до целых предложений, абзацев, электронных писем и т.д., что не только сокращает время набора текстов, но и исключает риск опечаток. Присутствует возможность организовать текстовые блоки в четкой структуре меню и выбирать их одним щелчком мыши.

TypeButler может набирать тексты в любой программе, имитировать сложные комбинации клавиш и заменять набранные тексты на лету. С его помощью можно также заменять комбинации клавиш на любые другие или назначать функции кнопкам мыши или колесу мыши. TypeButler поддерживает ускорение колеса мыши и прокрутку для более быстрой, простой и удобной навигации в документах и окнах любого типа. Все функции полностью настраиваются.

Ключевые функции TypeButler:

  • Ввод предопределенных текстовых блоков в любую программу.
  • Моделирование сложных комбинаций клавиш.
  • Организация часто используемых текстов в четкой структуре меню для легкого и быстрого доступа.
  • Замена любой комбинации клавиш.
  • Замена набранных текстов на лету.
  • Назначение функций кнопкам мыши и колесику мыши.
  • Двухмерная прокрутка одним щелчком мыши.
  • Динамическое ускорение колеса мыши (полностью настраиваемое).
  • Полностью настраиваемые профили для конкретных программ.
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