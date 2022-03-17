TypeButler - утилита, которая помогает набирать часто используемые тексты, от отдельных слов до целых предложений, абзацев, электронных писем и т.д., что не только сокращает время набора текстов, но и исключает риск опечаток. Присутствует возможность организовать текстовые блоки в четкой структуре меню и выбирать их одним щелчком мыши.

TypeButler может набирать тексты в любой программе, имитировать сложные комбинации клавиш и заменять набранные тексты на лету. С его помощью можно также заменять комбинации клавиш на любые другие или назначать функции кнопкам мыши или колесу мыши. TypeButler поддерживает ускорение колеса мыши и прокрутку для более быстрой, простой и удобной навигации в документах и окнах любого типа. Все функции полностью настраиваются.

Ключевые функции TypeButler: