InControl для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Gibson Research Corporation
|Категория:
|Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|86 Кб
InControl - небольшая утилита, которая управляет системой автоматического обновления Windows 10 или Windows 11, нацеливая ее на определенную "основную" версию ОС, блокируя обновление до новых версий, но при этом получая все критические обновления безопасности.
Для того чтобы начать пользоваться программой, необходимо нажать "Take control", указав при этом текущую версию ОС и версию обновления, отображаемые в окошке в левом нижнем углу, версия Windows будет оставаться неизменной, но получая ежемесячные обновления безопасности - до тех пор, пока вы не нажмете "Release control". Например, если у вас операционная система Windows 10 версии 20H1 и вы не хотите обновляться до версии 21H2 или новее, с помощью InControl вы сможете в один клик запретить Windows получать обновления функций и при этом продолжать получать все остальные важные обновления.
Обратите внимание, что InControl "замораживает" версию вашей Windows, даже после того, как текущая версия перестанет поддерживаться. Вы увидите сообщение о том, что текущая версия Windows требует обновления. Но ваша система не будет обновляться, пока находится под управлением InControl.
Утилита не требуется никакой настройки или установки. Достаточно просто запустить программу с правами администратора. Работа InControl может быть запрограммирована из командной строки, при этом предоставляется полная техническая информация о ключах реестра, которые она изменяет.
Также, с помощью InControl вы можете изменить целевую версию для обновления, указав в полях "Version" и "Release" нужную версию системы. Использование программы InControl особенно полезно для системных администраторов, которые не хотят столкнуться в проблемами в налаженных и настроенных системах после автоматического обновления версии Windows.
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