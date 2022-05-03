Planet VPN для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.3.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):47 / 47 | Статистика
Размер:19,19 Мб
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Planet VPN - бесплатный VPN сервис, который является лучшим выбором для безопасности и полноценного доступа ко всем заблокированным ресурсам. Используется полное шифрование трафика, через защищенные прокси сервера по всему миру, а также скрытие реального IP адреса.

Благодаря приложению можно в пару кликов получить полную анонимность, скрывать свою историю поисковых запросов, трафик и получать полный доступ к заблокированным ресурсам и сайтам в вашей стране. Free VPN Planet обеспечит полноценный доступ к вашим любимым сервисам и социальным сетям (YouTube, Facebook, Twitter, VK, Instagram), торрентам, онлайн-кинотеатрам и т.д.

Возможности сервиса Free VPN Planet:

  • на 100% отсутствие логов с данными наших пользователей;
  • надежное шифрование всех жестких дисков на наших серверах по всему миру;
  • трафик без ограничений по мегабайтам и по скорости соединения;
  • бесплатные серверы в 5 странах на выбор;
  • высокая скорость каждого из серверов – на уровне с платными альтернативами;
  • поддержка сервисом всех основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS) и расширений для браузеров (Chrome, Firefox);
  • одновременная поддержка до 10 устройств;
  • техническая поддержка 24/7.
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