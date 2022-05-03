Planet VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.3.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Planet VPN
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|47 / 47 | Статистика
|Размер:
|19,19 Мб
Planet VPN - бесплатный VPN сервис, который является лучшим выбором для безопасности и полноценного доступа ко всем заблокированным ресурсам. Используется полное шифрование трафика, через защищенные прокси сервера по всему миру, а также скрытие реального IP адреса.
Благодаря приложению можно в пару кликов получить полную анонимность, скрывать свою историю поисковых запросов, трафик и получать полный доступ к заблокированным ресурсам и сайтам в вашей стране. Free VPN Planet обеспечит полноценный доступ к вашим любимым сервисам и социальным сетям (YouTube, Facebook, Twitter, VK, Instagram), торрентам, онлайн-кинотеатрам и т.д.
Возможности сервиса Free VPN Planet:
- на 100% отсутствие логов с данными наших пользователей;
- надежное шифрование всех жестких дисков на наших серверах по всему миру;
- трафик без ограничений по мегабайтам и по скорости соединения;
- бесплатные серверы в 5 странах на выбор;
- высокая скорость каждого из серверов – на уровне с платными альтернативами;
- поддержка сервисом всех основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS) и расширений для браузеров (Chrome, Firefox);
- одновременная поддержка до 10 устройств;
- техническая поддержка 24/7.
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
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Admin
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