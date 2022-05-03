Planet VPN - бесплатный VPN сервис, который является лучшим выбором для безопасности и полноценного доступа ко всем заблокированным ресурсам. Используется полное шифрование трафика, через защищенные прокси сервера по всему миру, а также скрытие реального IP адреса.

Благодаря приложению можно в пару кликов получить полную анонимность, скрывать свою историю поисковых запросов, трафик и получать полный доступ к заблокированным ресурсам и сайтам в вашей стране. Free VPN Planet обеспечит полноценный доступ к вашим любимым сервисам и социальным сетям (YouTube, Facebook, Twitter, VK, Instagram), торрентам, онлайн-кинотеатрам и т.д.

Возможности сервиса Free VPN Planet: