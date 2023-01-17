Planet VPN - бесплатный удобный и простой в использовании VPN клиент, который позволяет изменять Ваш IP адрес чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. В плане безопасности - программа полностью шифрует весь трафик, а так же не хранит логи действий пользователя и историю запросов. Один из плюсов - программа не требует регистрации аккаунта - Вы можете сразу пользоваться сервисом.

Основные возможности Planet VPN:

• отсутствие логов с данными пользователей;

• надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;

• неограниченный трафик и скорость соединения;

• высокая скорость;

• поддержка сервисом основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS) и расширений для браузеров (Chrome, Firefox);

• одновременная поддержка до 10 устройств;

SoftPortal рекомендует к использованию данный VPN (Наш выбор).

Из минусов можно отметить только то, что в бесплатной версии Вы можете выбрать только 1 из 5 стран. Если захотите воспользоваться всем перечнем стран - придется заплатить деньги, но это справедливо т.к. поддержка серверов по всему Миру, развитие и поддержка программы стоит денег.