Planet VPN для macOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.05.02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 13
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|PlanetFreeVPN
|Категория:
|Анонимайзер,VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,06 Мб
Planet VPN - бесплатный удобный и простой в использовании VPN клиент, который позволяет изменять Ваш IP адрес чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. В плане безопасности - программа полностью шифрует весь трафик, а так же не хранит логи действий пользователя и историю запросов. Один из плюсов - программа не требует регистрации аккаунта - Вы можете сразу пользоваться сервисом.
Основные возможности Planet VPN:
• отсутствие логов с данными пользователей;
• надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;
• неограниченный трафик и скорость соединения;
• высокая скорость;
• поддержка сервисом основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS) и расширений для браузеров (Chrome, Firefox);
• одновременная поддержка до 10 устройств;
SoftPortal рекомендует к использованию данный VPN (Наш выбор).
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Admin
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