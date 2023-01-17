Planet VPN для macOS

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.05.02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 13
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:Анонимайзер,VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,06 Мб
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Planet VPN - бесплатный удобный и простой в использовании VPN клиент, который позволяет изменять Ваш IP адрес чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в вашей стране. В плане безопасности - программа полностью шифрует весь трафик, а так же не хранит логи действий пользователя и историю запросов. Один из плюсов - программа не требует регистрации аккаунта - Вы можете сразу пользоваться сервисом.

Основные возможности Planet VPN:

•  отсутствие логов с данными пользователей;

•  надежное шифрование всех жестких дисков на серверах по всему Миру;

•  неограниченный трафик и скорость соединения;

•  высокая скорость;

•  поддержка сервисом основных операционных систем (Windows, Mac, Android, IOS) и расширений для браузеров (Chrome, Firefox);

•  одновременная поддержка до 10 устройств;

 

SoftPortal рекомендует к использованию данный VPN (Наш выбор).

Из минусов можно отметить только то, что в бесплатной версии Вы можете выбрать только 1 из 5 стран. Если захотите воспользоваться всем перечнем стран - придется заплатить деньги, но это справедливо т.к. поддержка серверов по всему Миру, развитие и поддержка программы стоит денег.

Отзывы о программе Planet VPN

Admin

Отзывов о программе Planet VPN 1.4.05.02 пока нет, можете добавить...

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