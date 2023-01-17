Программы для iOS » Интернет, коммуникации » Анонимайзер,VPN » Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN 3.2.1_243

Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN для iOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.1_243 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:iOS 12.x, 13.x, 14.x, 15.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Анонимайзер,VPN
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19,06 Мб
Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN скриншот № 1
Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN скриншот № 2
Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN скриншот № 3
Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN скриншот № 4

Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN - простой и удобный бесплатный VPN клиент для тех кто хочет сменить свой IP чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в стране пользователя. В бесплатной версии существует 5 стран через IP которых Вы можете выйти в Интренет, это: Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания и США.

В процессе своей работы программа полностью шифрует траффик, не ведет никаких логов и не сохраняет историю браузера пользователя.

Основные возможности приложения:

  • шифрование трафика
  • скрытие реального ip адреса
  • отсутствие логов с данными
  • трафик без ограничений по трафику и скорости
  • одновременная поддержка до 10 устройств.
Что нового в Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN 3.2.1_243?
  • доработан функционал

Отзывы о программе Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN

Admin

Отзывов о программе Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN 3.2.1_243 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв