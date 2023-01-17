Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN для iOS
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1_243 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|iOS 12.x, 13.x, 14.x, 15.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|PlanetFreeVPN
|Категория:
|Анонимайзер,VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19,06 Мб
Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN - простой и удобный бесплатный VPN клиент для тех кто хочет сменить свой IP чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в стране пользователя. В бесплатной версии существует 5 стран через IP которых Вы можете выйти в Интренет, это: Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания и США.
В процессе своей работы программа полностью шифрует траффик, не ведет никаких логов и не сохраняет историю браузера пользователя.
Основные возможности приложения:
- шифрование трафика
- скрытие реального ip адреса
- отсутствие логов с данными
- трафик без ограничений по трафику и скорости
- одновременная поддержка до 10 устройств.
Что нового в Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN 3.2.1_243?
- доработан функционал
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