Бесплатный VPN и Proxy | Planet VPN - простой и удобный бесплатный VPN клиент для тех кто хочет сменить свой IP чтобы получить доступ к ранее заблокированным сайтам и сервисам в стране пользователя. В бесплатной версии существует 5 стран через IP которых Вы можете выйти в Интренет, это: Франция, Германия, Нидерланды, Великобритания и США.

В процессе своей работы программа полностью шифрует траффик, не ведет никаких логов и не сохраняет историю браузера пользователя.

Основные возможности приложения: