Dashlane для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2217.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,1 Мб
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Dashlane - расширение для всех наиболее популярных браузеров, которое предназначено для учета паролями и хранения персональных данных, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.

Основные возможности Dashlane:

  • Управление паролями.
  • Быстрый вход в приложения и на веб-сайты.
  • Анализ надежности паролей в режиме реального времени и помогает выявить аккаунты, которые требуют внимания.
  • Использование стандарта шифрования AES-256.
  • Наличие двухфакторной аутентификации.
  • Защищенная передача: пользователи могут безопасно предоставлять друзьям, родственникам или коллегам по работе доступ к своим учетным данным, не раскрывая свои пароли.
  • Identity Dashboard - центр безопасности цифрового профиля пользователя, которая позволяет нагляднее понимать, что нужно улучшить и предлагает конкретные действия для повышения уровня безопасности.
  • Улучшенный инструмент смены паролей.
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