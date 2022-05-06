Dashlane для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2217.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dashlane
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,1 Мб
Dashlane - расширение для всех наиболее популярных браузеров, которое предназначено для учета паролями и хранения персональных данных, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.
Основные возможности Dashlane:
- Управление паролями.
- Быстрый вход в приложения и на веб-сайты.
- Анализ надежности паролей в режиме реального времени и помогает выявить аккаунты, которые требуют внимания.
- Использование стандарта шифрования AES-256.
- Наличие двухфакторной аутентификации.
- Защищенная передача: пользователи могут безопасно предоставлять друзьям, родственникам или коллегам по работе доступ к своим учетным данным, не раскрывая свои пароли.
- Identity Dashboard - центр безопасности цифрового профиля пользователя, которая позволяет нагляднее понимать, что нужно улучшить и предлагает конкретные действия для повышения уровня безопасности.
- Улучшенный инструмент смены паролей.
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