Dashlane Password Manager для Android

Описание
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Оценка: 2.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2304.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 078 | Статистика
Размер:17,5 Мб
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Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.

Ключевые особенности Dashlane Password Manager:

  • Надежное хранение паролей, данных банковских карт, идентификаторов в едином безопасном месте.
  • Быстрый вход в приложения и на веб-сайты.
  • Возможность использования своего электронного кошелька для безопасных платежей на ходу.
  • Оповещения о взломе ваших имен пользователя и паролей.
  • Создание надежных паролей для всех своих учетных записей.
  • Использование стандарта шифрования AES-256.
  • Автоблокировка и блокировка с PIN-кодом в случае отсутствия активности.
  • Совместимость с Google Authenticator.
  • Возможность выбора места для хранения своих данных: только локально или с синхронизацией и резервным копированием в облако.
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