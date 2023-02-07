Dashlane Password Manager для Android
|Оценка:
|2.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2304.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Dashlane
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 078 | Статистика
|Размер:
|17,5 Мб
Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролями и хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.
Ключевые особенности Dashlane Password Manager:
- Надежное хранение паролей, данных банковских карт, идентификаторов в едином безопасном месте.
- Быстрый вход в приложения и на веб-сайты.
- Возможность использования своего электронного кошелька для безопасных платежей на ходу.
- Оповещения о взломе ваших имен пользователя и паролей.
- Создание надежных паролей для всех своих учетных записей.
- Использование стандарта шифрования AES-256.
- Автоблокировка и блокировка с PIN-кодом в случае отсутствия активности.
- Совместимость с Google Authenticator.
- Возможность выбора места для хранения своих данных: только локально или с синхронизацией и резервным копированием в облако.
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