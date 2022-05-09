ExtPassword! - небольшой бесплатный инструмент для Windows, который позволяет восстанавливать пароли, хранящиеся на внешнем диске, подключенном к компьютеру. Утилита может расшифровывать и извлекать различные типы паролей и важную информацию, включая пароли всех наиболее распространенных веб-браузеров, пароли распространенных почтовых программ, пароли dialup/VPN, ключи беспроводных сетей, сетевые учетные данные Windows, ключ продукта Windows и пр.

Этот инструмент может быть полезен, если у вас есть диск с операционной системой Windows, который больше не загружается, но большинство файлов на этом жестком диске все еще доступны, и вам нужно извлечь из них пароли. Программа не требует инсталляции.