ExtPassword! для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Пароли
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:286 Кб
ExtPassword! скриншот № 1

ExtPassword! - небольшой бесплатный инструмент для Windows, который позволяет восстанавливать пароли, хранящиеся на внешнем диске, подключенном к компьютеру. Утилита может расшифровывать и извлекать различные типы паролей и важную информацию, включая пароли всех наиболее распространенных веб-браузеров, пароли распространенных почтовых программ, пароли dialup/VPN, ключи беспроводных сетей, сетевые учетные данные Windows, ключ продукта Windows и пр.

Этот инструмент может быть полезен, если у вас есть диск с операционной системой Windows, который больше не загружается, но большинство файлов на этом жестком диске все еще доступны, и вам нужно извлечь из них пароли. Программа не требует инсталляции.

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