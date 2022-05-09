ExtPassword! для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|286 Кб
ExtPassword! - небольшой бесплатный инструмент для Windows, который позволяет восстанавливать пароли, хранящиеся на внешнем диске, подключенном к компьютеру. Утилита может расшифровывать и извлекать различные типы паролей и важную информацию, включая пароли всех наиболее распространенных веб-браузеров, пароли распространенных почтовых программ, пароли dialup/VPN, ключи беспроводных сетей, сетевые учетные данные Windows, ключ продукта Windows и пр.
Этот инструмент может быть полезен, если у вас есть диск с операционной системой Windows, который больше не загружается, но большинство файлов на этом жестком диске все еще доступны, и вам нужно извлечь из них пароли. Программа не требует инсталляции.
Advanced Archive Password Recovery 4.62.167
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR...
WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто...
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она...
Многофункциональный менеджер паролей для Firefox, Google Chrome Microsoft Edge с поддержкой облачной...
Отзывы о программе ExtPassword!
Admin
Отзывов о программе ExtPassword! 1.00 пока нет, можете добавить...