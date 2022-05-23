Classic Mario Forever для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Польский
Разработчик:
Категория:Аркады, Экшен
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,78 Мб
Classic Mario Forever скриншот № 1

Classic Mario Forever - классическая Mario Forever 2004 года. Никаких спецэффектов, никаких раздражающих вещей, а только чистое ощущение классики в данной ретро-версии Mario Forever.

Если вы помните самую старую из игр про Марио, вы не можете просто пройти мимо этой игры. Mario Forever - это ремейк классической игры Super Mario Bros, который заставит вас провести долгие часы, даже если вы раньше не играли в Mario. Перевоплотитесь в дружелюбного водопроводчика, чтобы провести его через 8 различных миров этого платформера, мимо бесчисленных монстров и препятствий, помочь ему победить злого дракона и спасти принцессу Пич - и все это под приятную, веселую музыку.

В Mario Forever также обновлена графика и улучшен скроллинг по сравнению с оригинальным Mario. Конечно, в игровом геймплее имеется много новшеств - возможность сохранения игры, совершенно новые враги и бонусы - и это лишь некоторые из них. Однако поклонникам старого доброго Марио не стоит бояться - это все та же игра, только модернизированная. Сбор монет, прыжки в трубы, скрытые уровни - все это по-прежнему в наличии.

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