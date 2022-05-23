Classic Mario Forever для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Польский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категория:
|Аркады, Экшен
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,78 Мб
Classic Mario Forever - классическая Mario Forever 2004 года. Никаких спецэффектов, никаких раздражающих вещей, а только чистое ощущение классики в данной ретро-версии Mario Forever.
Если вы помните самую старую из игр про Марио, вы не можете просто пройти мимо этой игры. Mario Forever - это ремейк классической игры Super Mario Bros, который заставит вас провести долгие часы, даже если вы раньше не играли в Mario. Перевоплотитесь в дружелюбного водопроводчика, чтобы провести его через 8 различных миров этого платформера, мимо бесчисленных монстров и препятствий, помочь ему победить злого дракона и спасти принцессу Пич - и все это под приятную, веселую музыку.
В Mario Forever также обновлена графика и улучшен скроллинг по сравнению с оригинальным Mario. Конечно, в игровом геймплее имеется много новшеств - возможность сохранения игры, совершенно новые враги и бонусы - и это лишь некоторые из них. Однако поклонникам старого доброго Марио не стоит бояться - это все та же игра, только модернизированная. Сбор монет, прыжки в трубы, скрытые уровни - все это по-прежнему в наличии.
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