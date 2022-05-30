Super Mario Remake для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады, Экшен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,24 Мб
Super Mario Remake скриншот № 1
Super Mario Remake скриншот № 2
Super Mario Remake скриншот № 3
Super Mario Remake скриншот № 4

Super Mario Remake - отличный аналог оригинальной Super Mario 3: Mario Forever, подходит для игроков, которые предпочитают старый классический стиль, как это было в Mario Forever 4.4 и более ранних версиях. Все эффекты, такие как дым, размытие, паралакс скроллинг, спецэффекты, солнце, сверкание, эффекты размытия, частично отключены. Так что если вы ищете игру в стиле ретро, перенесенную из 2002 года, то эта версия игры для вас. Стоит отметить тот факт, что игра переделана разработчиками Mario Forever Remake.

Особенности Super Mario Remake:

  • Игра-клон Супер Марио.
  • Дополнительные фанатские миры, такие как мир 11, мир 12 и т.д.
  • Игра подходит для любого возраста.
  • Повышение уровня сложности.
  • Привічный геймплей.
  • Хорошо подходит для новичков.
  • Миры U-1, U-2.
  • Карта мира 12.
  • Карта мира 13.
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