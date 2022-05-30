Super Mario Remake для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категория:
|Аркады, Экшен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,24 Мб
Super Mario Remake - отличный аналог оригинальной Super Mario 3: Mario Forever, подходит для игроков, которые предпочитают старый классический стиль, как это было в Mario Forever 4.4 и более ранних версиях. Все эффекты, такие как дым, размытие, паралакс скроллинг, спецэффекты, солнце, сверкание, эффекты размытия, частично отключены. Так что если вы ищете игру в стиле ретро, перенесенную из 2002 года, то эта версия игры для вас. Стоит отметить тот факт, что игра переделана разработчиками Mario Forever Remake.
Особенности Super Mario Remake:
- Игра-клон Супер Марио.
- Дополнительные фанатские миры, такие как мир 11, мир 12 и т.д.
- Игра подходит для любого возраста.
- Повышение уровня сложности.
- Привічный геймплей.
- Хорошо подходит для новичков.
- Миры U-1, U-2.
- Карта мира 12.
- Карта мира 13.
Слегка модернизированная классическая версия популярного платформера Mario Forever, в которой...
Super Mario 3: Mario Forever 7.02e
Super Mario 3: Mario Forever - Если в свое время вы часами гоняли водопроводчика Марио на своей...
Zuma - перед вами захватывающий гибрид стрелялки в стиле Майя, требующей одновременно...
Icy Tower - веселая и захватывающая игра, в которой игрок, управляя мультяшным персонажем Harold...
Морской бой - симпатичная реализация всем известной игры в классический морской бой. Реалистичные изображения кораблей, анимация и звуковое сопровождение...
Многопользовательская онлайн-игра, посвящённая бронированным машинам середины XX века, в...
Отзывы о программе Super Mario Remake
Admin
Отзывов о программе Super Mario Remake 3.5 пока нет, можете добавить...