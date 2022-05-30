Super Mario Remake - отличный аналог оригинальной Super Mario 3: Mario Forever, подходит для игроков, которые предпочитают старый классический стиль, как это было в Mario Forever 4.4 и более ранних версиях. Все эффекты, такие как дым, размытие, паралакс скроллинг, спецэффекты, солнце, сверкание, эффекты размытия, частично отключены. Так что если вы ищете игру в стиле ретро, перенесенную из 2002 года, то эта версия игры для вас. Стоит отметить тот факт, что игра переделана разработчиками Mario Forever Remake.

Особенности Super Mario Remake: