Cat GIF Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 600 руб.
|Ограничение:
|15 запусков
|Версия:
|1.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Шигорин Сергей Владимирович
|Категории:
|Анимация - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|10,47 Мб
Cat GIF Editor - бесплатный графический редактор, который позволяет создавать GIF файлы с анимацией и добавлять новое в существующие GIF файлы.
Возможности программы Cat GIF Editor:
- Создание и модификация GIF файлов.
- Создание всевозможных фигур для анимации.
- Возможность задавать различные свойства фигур: координаты, поворот, цвета и другие.
- Вставка в текущий GIF файл других GIF файлов.
- Просмотр и задание свойств результирующего GIF файла.
- Сохранение анимации в видео файле формата AVI.
- Работа с кадрами: копирование, вырезание, вставка и другие операции с кадрами.
- Запись GIF файла с экрана.
- Извлечение кадров GIF файла в виде отдельных изображений.
- Полная справка.
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