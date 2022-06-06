Cat GIF Editor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 0
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 600 руб.
Ограничение:15 запусков
Версия:1.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Анимация - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:10,47 Мб
Cat GIF Editor скриншот № 1
Cat GIF Editor скриншот № 2

Cat GIF Editor - бесплатный графический редактор, который позволяет создавать GIF файлы с анимацией и добавлять новое в существующие GIF файлы.

Возможности программы Cat GIF Editor:

  • Создание и модификация GIF файлов.
  • Создание всевозможных фигур для анимации.
  • Возможность задавать различные свойства фигур: координаты, поворот, цвета и другие.
  • Вставка в текущий GIF файл других GIF файлов.
  • Просмотр и задание свойств результирующего GIF файла.
  • Сохранение анимации в видео файле формата AVI.
  • Работа с кадрами: копирование, вырезание, вставка и другие операции с кадрами.
  • Запись GIF файла с экрана.
  • Извлечение кадров GIF файла в виде отдельных изображений.
  • Полная справка.
ТОП-сегодня раздела "Анимация"
 

скачать BlenderBlender 3.1.2 / 2.80

Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам...

скачать Adobe After EffectsAdobe After Effects CC 2017 14.2.0.198/2020 17.1.0.72

Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для...

скачать PaintCAD 4WindowsPaintCAD 4Windows 1.5.0.1254

PaintCAD 4Windows - графический редактор для пиксель-арта и просто рисования, основанный на концепции мобильного ява/андроид-редактора изображений PaintCAD...

скачать CorelDRAW Graphics SuiteCorelDRAW Graphics Suite X7 17.2.0.688 / X6 / X5 / Х4

CorelDRAW Graphics Suite - набор функциональных инструментов для работы с графикой, в состав которого...

скачать GifCamGifCam 6.5

GifCam - бесплатное и простое в использовании приложение для создания и редактирования GIF анимаций без фотошопа и онлайна прямо на рабочем столе...

скачать Sqirlz MorphSqirlz Morph 2.1

Программа для искажения (морфинга) изображений и последующего сохранения этого процесса...

Отзывы о программе Cat GIF Editor

Admin

Отзывов о программе Cat GIF Editor 1.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв