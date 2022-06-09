Blender для Windows

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Оценка: 4.23/5 голосов - 332
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0 / 2.80 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:3D - Анимация
Загрузок (сегодня/всего):29 / 156 351 | Статистика
Размер:213,82 Мб
Blender скриншот № 2
Blender скриншот № 3
Blender скриншот № 4

Blender - бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Несмотря на относительно небольшой размер, функций этого пакета вполне достаточно для работы как обычным пользователям, так и профессионалам.

В программе есть все основные инструменты, которые используются в профессиональных 3D-редакторах. Программа включает в себя средства 3D моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту программу, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством цифровой фотографии.

В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встроено большое количество примитивов, из которых вы можете собирать свои собственные модели. Различные кольца, кубы, сферы, цилиндры, дополнительные сетки и т.д.

В сравнительно небольшой объем дистрибутива помещено полноценное ядро редактора со всеми основными функциями и минимальным набором текстур/моделей/обработчиков событий. Дополнительные возможности реализуются за счет подключения плагинов - как официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями.

В целом, эта платформа является отличной бесплатной альтернативой титанам трехмерного моделирования.

Что нового в Blender 3.2.0 / 2.80?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Blender

Sergey про Blender 3.0.0 / 2.80 [01-01-2022]

Установил blender 3.0 чет не пойму почему в работе не используется видеокарта, хотя в системе галочка стоит, вся физика вычисляется процессором, при этом не важно сколько ядер включено, загружено только одно по факту. Зависает blender 3.0 намертво при расчете физики.

Видеокарта NVIDIA RTX 3080TI
2 | 7 | Ответить

Виталий про Blender 2.93 / 2.80 [02-08-2021]

Скачал версию 2.93 под win 7 64-bit. При установке выдает сообщение, что поддерживается только win 8.1, windows server 2016 или выше.
11 | 21 | Ответить

Алла. в ответ Виталий про Blender 2.93.5 / 2.80 [19-10-2021]

Думаю что у вас виндовс 7. Ему давно каюк пришел, устарел. Многие проги уже на него обнову не делают.
3 | | Ответить

WarmHour про Blender 2.91 / 2.80 [06-01-2021]

Blender это лучшая бесплатная программа для 3d моделирования! Очень удобная и есть много уроков на ютубе. Возможности практически безграничны. Работает даже на слабом железе.
6 | 6 | Ответить

Юрий про Blender 2.90 / 2.80 [15-11-2020]

Временно использую слабый пк.какую прогу посоветкете для моделирования деталей
7 | 20 | Ответить

Босоногий воришка про Blender 2.79b [15-01-2019]

Чтобы поставить в этой программе полностью русский язык, нужно нажать слева-вверху на вкладку File - User Preferences - System, снизу-справа поставить галочку на International Fonts, далее в появившейся строке выбрать из списка языков "Russian", и там где ниже стоит Translate, включить все эти три кнопки (Interface, Tooltips, New Data) и слева нажать на "сохранить настройки". Готово!
22 | 13 | Ответить

Влад в ответ Босоногий воришка про Blender 2.79b [21-05-2019]

Спасибо
3 | 5 | Ответить

Світлана в ответ Босоногий воришка про Blender 2.82a / 2.80 [17-05-2020]

Чомусь в мене не змінюється мова(((
9 | 6 | Ответить

Степан в ответ Світлана про Blender 2.83.3 / 2.80 [26-07-2020]

Здраствуйте. Для смены языка в программе.

Edit > Preferences >
> Interface >
> (Ставим галку) Translation >
> (Ставим галку) Tooltips >
> (Ставим галку) Interface >
> (Ставим галку) New Data >
> Language ( Выбираем нужный язык , язык интерфейса меняетса автоматически и сразу ).
6 | 6 | Ответить

 
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