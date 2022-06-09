Blender для Windows
|Оценка:
|4.23/5 голосов - 332
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0 / 2.80 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Blender Foundation
|Категории:
|3D - Анимация
|Загрузок (сегодня/всего):
|29 / 156 351 | Статистика
|Размер:
|213,82 Мб
Blender - бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Несмотря на относительно небольшой размер, функций этого пакета вполне достаточно для работы как обычным пользователям, так и профессионалам.
В программе есть все основные инструменты, которые используются в профессиональных 3D-редакторах. Программа включает в себя средства 3D моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту программу, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством цифровой фотографии.
В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встроено большое количество примитивов, из которых вы можете собирать свои собственные модели. Различные кольца, кубы, сферы, цилиндры, дополнительные сетки и т.д.
В сравнительно небольшой объем дистрибутива помещено полноценное ядро редактора со всеми основными функциями и минимальным набором текстур/моделей/обработчиков событий. Дополнительные возможности реализуются за счет подключения плагинов - как официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями.
В целом, эта платформа является отличной бесплатной альтернативой титанам трехмерного моделирования.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам...
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Отзывы о программе Blender
Sergey про Blender 3.0.0 / 2.80 [01-01-2022]
Установил blender 3.0 чет не пойму почему в работе не используется видеокарта, хотя в системе галочка стоит, вся физика вычисляется процессором, при этом не важно сколько ядер включено, загружено только одно по факту. Зависает blender 3.0 намертво при расчете физики.
Видеокарта NVIDIA RTX 3080TI
2 | 7 | Ответить
Виталий про Blender 2.93 / 2.80 [02-08-2021]
Скачал версию 2.93 под win 7 64-bit. При установке выдает сообщение, что поддерживается только win 8.1, windows server 2016 или выше.
11 | 21 | Ответить
Алла. в ответ Виталий про Blender 2.93.5 / 2.80 [19-10-2021]
Думаю что у вас виндовс 7. Ему давно каюк пришел, устарел. Многие проги уже на него обнову не делают.
3 | | Ответить
WarmHour про Blender 2.91 / 2.80 [06-01-2021]
Blender это лучшая бесплатная программа для 3d моделирования! Очень удобная и есть много уроков на ютубе. Возможности практически безграничны. Работает даже на слабом железе.
6 | 6 | Ответить
Юрий про Blender 2.90 / 2.80 [15-11-2020]
Временно использую слабый пк.какую прогу посоветкете для моделирования деталей
7 | 20 | Ответить
Босоногий воришка про Blender 2.79b [15-01-2019]
Чтобы поставить в этой программе полностью русский язык, нужно нажать слева-вверху на вкладку File - User Preferences - System, снизу-справа поставить галочку на International Fonts, далее в появившейся строке выбрать из списка языков "Russian", и там где ниже стоит Translate, включить все эти три кнопки (Interface, Tooltips, New Data) и слева нажать на "сохранить настройки". Готово!
22 | 13 | Ответить
Світлана в ответ Босоногий воришка про Blender 2.82a / 2.80 [17-05-2020]
Степан в ответ Світлана про Blender 2.83.3 / 2.80 [26-07-2020]
Здраствуйте. Для смены языка в программе.
Edit > Preferences >
> Interface >
> (Ставим галку) Translation >
> (Ставим галку) Tooltips >
> (Ставим галку) Interface >
> (Ставим галку) New Data >
> Language ( Выбираем нужный язык , язык интерфейса меняетса автоматически и сразу ).
6 | 6 | Ответить