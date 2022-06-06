Mario Forever Irrational Travel для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады, Экшен
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:95,36 Мб
Mario Forever Irrational Travel скриншот № 1
Mario Forever Irrational Travel скриншот № 2
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Mario Forever Irrational Travel - разновидность популярной игры про непоседливого водопроводчика, основанная на популярной в прошлом платформере Mario Forever. В отличие от оригинальной игры продвигаться Марио придется вертикально, что поначалу может немного озадачить игрока.

Разработчики постарались добавить разнообразных противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже искушенных геймеров.

Особенности Mario Forever Irrational Travel:

  • Забавный игровой геймплей.
  • Повышение уровня сложности.
  • Крутой движок.
  • Необчные игровые локации.
  • Классная и забавная графика.

 

 

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