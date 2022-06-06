Mario Forever Irrational Travel - разновидность популярной игры про непоседливого водопроводчика, основанная на популярной в прошлом платформере Mario Forever. В отличие от оригинальной игры продвигаться Марио придется вертикально, что поначалу может немного озадачить игрока.

Разработчики постарались добавить разнообразных противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже искушенных геймеров.

Особенности Mario Forever Irrational Travel: