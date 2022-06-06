Mario Forever Irrational Travel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Buziol Games
|Категория:
|Аркады, Экшен
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95,36 Мб
Mario Forever Irrational Travel - разновидность популярной игры про непоседливого водопроводчика, основанная на популярной в прошлом платформере Mario Forever. В отличие от оригинальной игры продвигаться Марио придется вертикально, что поначалу может немного озадачить игрока.
Разработчики постарались добавить разнообразных противников, ловушек и секретов, которые будут держать в постоянном напряжении даже искушенных геймеров.
Особенности Mario Forever Irrational Travel:
- Забавный игровой геймплей.
- Повышение уровня сложности.
- Крутой движок.
- Необчные игровые локации.
- Классная и забавная графика.
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