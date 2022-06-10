SafePal - отличный криптовалютный кошелек, который представляет собой безопасное, простое в использовании бесплатное приложение для управления своими криптоактивами. Позволяет с легкостью хранить, отправлять и получать криптовалюту. Имеется поддержка всех популярных криптовалют.

Особенности SafePal: