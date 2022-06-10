SafePal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SafePal Wallet
|Категория:
|Портфолио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48,11 Мб
SafePal - отличный криптовалютный кошелек, который представляет собой безопасное, простое в использовании бесплатное приложение для управления своими криптоактивами. Позволяет с легкостью хранить, отправлять и получать криптовалюту. Имеется поддержка всех популярных криптовалют.
Особенности SafePal:
- Безопасный и простой инструмент для управления криптоактивами.
- Поддержка импорта кошелька через приватный ключ, мнемоническую фразу, Keystore или адрес кошелька.
- Создание и управление несколькими кошельками в одном приложении.
- Поддержка более 10 000 криптовалют.
- Добавление и удаление токенов.
- Возможность делиться своим публичным адресом и получать криптовалюту с друзьями в Whatsapp, Twitter или других социальных платформах.
- SafePal является децентрализованным приложением. Мнемоническая фраза хранится у пользователей. SafePal не считывает и не хранит конфиденциальную информацию об аккаунте, включая приватный ключ и мнемоническую фразу.
- Приложение использует передовой протокол безопасности.
- Совместимость с официальным аппаратным кошельком SafePal, хранящим ваш закрытый ключ в изолированной и 100% автономной аппаратной среде.
- Поддержка сообщества.
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