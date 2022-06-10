SafePal для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Портфолио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:48,11 Мб
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SafePal - отличный криптовалютный кошелек, который представляет собой безопасное, простое в использовании бесплатное приложение для управления своими криптоактивами. Позволяет с легкостью хранить, отправлять и получать криптовалюту. Имеется поддержка всех популярных криптовалют.

Особенности SafePal:

  • Безопасный и простой инструмент для управления криптоактивами.
  • Поддержка импорта кошелька через приватный ключ, мнемоническую фразу, Keystore или адрес кошелька.
  • Создание и управление несколькими кошельками в одном приложении.
  • Поддержка более 10 000 криптовалют.
  • Добавление и удаление токенов.
  • Возможность делиться своим публичным адресом и получать криптовалюту с друзьями в Whatsapp, Twitter или других социальных платформах.
  • SafePal является децентрализованным приложением. Мнемоническая фраза хранится у пользователей. SafePal не считывает и не хранит конфиденциальную информацию об аккаунте, включая приватный ключ и мнемоническую фразу.
  • Приложение использует передовой протокол безопасности.
  • Совместимость с официальным аппаратным кошельком SafePal, хранящим ваш закрытый ключ в изолированной и 100% автономной аппаратной среде.
  • Поддержка сообщества.
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