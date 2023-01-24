CoinMarketCap для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Портфолио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:45,17 Мб
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CoinMarketCap - приложение, которое позволяет отслеживать ваши любимые криптовалюты, такие как Биткойны, Ethereum, XRP, EOS, Tron и более 2000 монет и токенов, оценивать их рыночную капитализацию и рейтинг, а также предлагает ценовые оповещения, графики, трекер портфелей, конвертер валют, включая новости о фиатах, монетах и токенах, и инструментами криптографического сравнения.

Особености CoinMarketCap:

  • Рейтинг крипто-рыночной капитализации - описания монет, графики - включая подсвечники, ежедневные исторические данные OHLCV.
  • Возможность отслеживать более 16 000 крипто-рынков от CoinMarketCap, находить биржевые рейтинги, объемы и графики.
  • Отслеживание важных криптометрических показателей, таких как общая рыночная капитализация, доминирование BTC, доминирование ETH, количество криптовалют и многое другое.
  • Отслеживание своего крипто-портфеля с последними ценами на монеты, альткойны и токены, такие как Биткойн, Эфириум, XRP Ripple, Litecoin, EOS, Tether, Binance BNB, Stellar, Cardano, Monero, Doge и пр.
  • Крипто и фиатный конвертер валют.
  • Крипто оповещения о ценах - получайте уведомления, когда цена достигает или превышает установленный вами порог.
  • Сравнение криптовалют по их цене, рыночной капитализации и объему за 1 час, 24 часа, 7 дней, 30 дней, 90 дней, 1 год и общее время на рынке.
  • Возможность следить за новостями на основе вашего портфолио и списка наблюдения.
  • Гибкие настройки аккаунта.
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