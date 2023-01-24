CoinMarketCap - приложение, которое позволяет отслеживать ваши любимые криптовалюты, такие как Биткойны, Ethereum, XRP, EOS, Tron и более 2000 монет и токенов, оценивать их рыночную капитализацию и рейтинг, а также предлагает ценовые оповещения, графики, трекер портфелей, конвертер валют, включая новости о фиатах, монетах и токенах, и инструментами криптографического сравнения.

Особености CoinMarketCap: