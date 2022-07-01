CD DVD Encryption для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категории:
|другое - Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|971 Кб
С помощью GiliSoft CD DVD Encryption ваша программа для записи cможет записывать защищенные паролем и зашифрованные диски. Поддерживается большинство программ для записи.
Ключевые особенности GiliSoft CD DVD Encryption:
- Запись CD DVD с защитой паролем.
- Полная безопасность ваших данных благодаря шифрованию.
- Защита данных, с использованием нескольких уровней патентованных методов защиты. Основная технология основана на шифровании на уровне секторов.
- Надежная защита от утечек информации и нарушения конфиденциальности.
- Удобный интерфейс и простота использования.
- Полная поддержка двухъядерных процессоров Intel Pentium D и AMD Athlon 64X2 Dual-CoreProcessor.
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