CD DVD Encryption для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:971 Кб
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С помощью GiliSoft CD DVD Encryption ваша программа для записи cможет записывать защищенные паролем и зашифрованные диски. Поддерживается большинство программ для записи.

Ключевые особенности GiliSoft CD DVD Encryption:

  • Запись CD DVD с защитой паролем.
  • Полная безопасность ваших данных благодаря шифрованию.
  • Защита данных, с использованием нескольких уровней патентованных методов защиты. Основная технология основана на шифровании на уровне секторов.
  • Надежная защита от утечек информации и нарушения конфиденциальности.
  • Удобный интерфейс и простота использования.
  • Полная поддержка двухъядерных процессоров Intel Pentium D и AMD Athlon 64X2 Dual-CoreProcessor.
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