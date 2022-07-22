Setanta Sports для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Setanta Sports
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,24 Мб
Setanta Sports - спортивное приложение, которое предоставляет доступ к более 5000 прямых трансляций и имеет в своем распоряжении огромное количество эксклюзивного спортивного контента. Присутствуют трансляции практически любых спортивных событий и доступ к лучшим спортивным лигам со всего мира, включая футбол (Английская Премьер-лига (АПЛ), Бундеслига, Кубок Англии, Бельгийская Про-лига и пр.), баскетбол (NBA и Euroleague), UFC, теннис (Турниры ATP, WTA и Большого шлема), Формула 1 и многие другие.
Смотрите прямые трансляции топовых спортивных турниров. Платформа предоставляет удобный интерфейс и более разнообразный эксклюзивный контент лучших турниров Европы и мира.
Особенности Setanta Sports:
- Доступ к более 5000 прямых трансляций лучших турниров Европы и мира.
- Английская Премьер-лига (АПЛ), Бундеслига, Кубок Англии, Бельгийская Про-лига и пр.
- NBA и Euroleague.
- Турниры ATP, WTA и Большого шлема.
- Все Гран-при Формулы-1.
- И многое другое...
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Отзывы о программе Setanta Sports
Admin
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