Setanta Sports - спортивное приложение, которое предоставляет доступ к более 5000 прямых трансляций и имеет в своем распоряжении огромное количество эксклюзивного спортивного контента. Присутствуют трансляции практически любых спортивных событий и доступ к лучшим спортивным лигам со всего мира, включая футбол (Английская Премьер-лига (АПЛ), Бундеслига, Кубок Англии, Бельгийская Про-лига и пр.), баскетбол (NBA и Euroleague), UFC, теннис (Турниры ATP, WTA и Большого шлема), Формула 1 и многие другие.

Смотрите прямые трансляции топовых спортивных турниров. Платформа предоставляет удобный интерфейс и более разнообразный эксклюзивный контент лучших турниров Европы и мира.

Особенности Setanta Sports: