Wing Gateway для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wftpserver.com
|Категория:
|FTP серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,85 Мб
Wing Gateway - высокопроизводительный модуль балансировки нагрузки для Wing FTP Server, позволяющий избежать открытия ненужных входящих портов и предотвращающий хранение конфиденциальных данных в DMZ, а также обеспечивает функцию обратного прокси для всех поддерживаемых WingFTP протоколов - FTP/FTPS/SFTP/HTTP/HTTPS, клиенты, передающие файлы через Wing Gateway, будут иметь те же возможности, что и при прямом подключении к WingFTP.
Wing Gateway также поддерживает балансировку нагрузки для равномерного распределения входящих соединений на несколько FTP-серверов, что позволяет динамически добавлять или удалять WingFTP-узлы без остановки обслуживания. Для обеспечения высокой доступности вы можете использовать функцию "Обход отказа" для одного узла сервера, и тогда, если работающий узел выйдет из строя или перейдет в нерабочее состояние, его работу продолжит обходной узел.
Особенности Wing Gateway:
- Кросс-платформенность.
- Обратный прокси-сервер для нескольких протоколов: FTP(S), HTTP(S) и SFTP.
- Объединение нескольких серверных машин WingFTP в кластер для обеспечения балансировки нагрузки или высокой доступности.
- Безопасная передача файлов.
- Связь между Wing FTP Server и Wing Gateway зашифрована.
- Если работающий узел не работает или выходит из строя, отказоустойчивый узел продолжит работу.
- Настройка Wing Gateway с помощью веб-администратора Wing FTP.
- Высокая производительность.
- Просмотр реального IP-адреса источника клиента на сервере Wing FTP.
- Автоматическая переадресация/сопоставление пассивных портов FTP.
- Автоматическая переадресация всего трафика данных активного режима FTP.
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