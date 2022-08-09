Wing Gateway - высокопроизводительный модуль балансировки нагрузки для Wing FTP Server, позволяющий избежать открытия ненужных входящих портов и предотвращающий хранение конфиденциальных данных в DMZ, а также обеспечивает функцию обратного прокси для всех поддерживаемых WingFTP протоколов - FTP/FTPS/SFTP/HTTP/HTTPS, клиенты, передающие файлы через Wing Gateway, будут иметь те же возможности, что и при прямом подключении к WingFTP.

Wing Gateway также поддерживает балансировку нагрузки для равномерного распределения входящих соединений на несколько FTP-серверов, что позволяет динамически добавлять или удалять WingFTP-узлы без остановки обслуживания. Для обеспечения высокой доступности вы можете использовать функцию "Обход отказа" для одного узла сервера, и тогда, если работающий узел выйдет из строя или перейдет в нерабочее состояние, его работу продолжит обходной узел.

Особенности Wing Gateway: