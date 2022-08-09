Wing Gateway для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:FTP серверы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,85 Мб
Wing Gateway скриншот № 1

Wing Gateway - высокопроизводительный модуль балансировки нагрузки для Wing FTP Server, позволяющий избежать открытия ненужных входящих портов и предотвращающий хранение конфиденциальных данных в DMZ, а также обеспечивает функцию обратного прокси для всех поддерживаемых WingFTP протоколов - FTP/FTPS/SFTP/HTTP/HTTPS, клиенты, передающие файлы через Wing Gateway, будут иметь те же возможности, что и при прямом подключении к WingFTP.

Wing Gateway также поддерживает балансировку нагрузки для равномерного распределения входящих соединений на несколько FTP-серверов, что позволяет динамически добавлять или удалять WingFTP-узлы без остановки обслуживания. Для обеспечения высокой доступности вы можете использовать функцию "Обход отказа" для одного узла сервера, и тогда, если работающий узел выйдет из строя или перейдет в нерабочее состояние, его работу продолжит обходной узел.

Особенности Wing Gateway:

  • Кросс-платформенность.
  • Обратный прокси-сервер для нескольких протоколов: FTP(S), HTTP(S) и SFTP.
  • Объединение нескольких серверных машин WingFTP в кластер для обеспечения балансировки нагрузки или высокой доступности.
  • Безопасная передача файлов.
  • Связь между Wing FTP Server и Wing Gateway зашифрована.
  • Если работающий узел не работает или выходит из строя, отказоустойчивый узел продолжит работу.
  • Настройка Wing Gateway с помощью веб-администратора Wing FTP.
  • Высокая производительность.
  • Просмотр реального IP-адреса источника клиента на сервере Wing FTP.
  • Автоматическая переадресация/сопоставление пассивных портов FTP.
  • Автоматическая переадресация всего трафика данных активного режима FTP.
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