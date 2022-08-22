Бег для Похудения - мощный трекер активности, отслеживающий расстояние, скорость, продолжительность ваших фитнес-тренировок, а также количество сожженных калорий. Программа отслеживает ваши маршруты на карте по GPS, позволяет получать подробную информацию о вашей активности в реальном времени. Подходит новичкам и всем пользователям с разным уровнем подготовки и фитнес-задачами.

Особенности приложения: