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Бег для Похудения для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,82 Мб
Бег для Похудения скриншот № 1
Бег для Похудения скриншот № 2
Бег для Похудения скриншот № 3
Бег для Похудения скриншот № 4

Бег для Похудения - мощный трекер активности, отслеживающий расстояние, скорость, продолжительность ваших фитнес-тренировок, а также количество сожженных калорий. Программа отслеживает ваши маршруты на карте по GPS, позволяет получать подробную информацию о вашей активности в реальном времени. Подходит новичкам и всем пользователям с разным уровнем подготовки и фитнес-задачами.

Особенности приложения:

  • Планы тренировок для разных целей и уровней подготовки: Интервальная ходьба, Бег для новичков, Забег на 5 км, Забег на 10 км.
  • Беговые маршруты на карте.
  • Автоматическое отслеживание прогресса в тренировках.
  • Подсчет калорий, расстояния, времени и темпа в реальном времени.
  • Подсчет общей дистанции и среднего темпа.
  • Отслеживание веса на графике.
  • Настраиваемые напоминания о тренировках.
  • Настраиваемые вручную данные о тренировках на беговой дорожке.
  • Поддержка всех видов музыкальных приложений.
  • Воспроизведение любимых песен из ваших плейлистов.
  • Возможность переключения песен во время упражнений.
  • Тренировка с музыкой повышает мотивацию на 35%.
  • Голосовые подсказки сопровождают ваши тренировки, делая их эффективнее.
  • Озвучивание данных (расстояние, скорость, калории и т.д.) для каждой записанной по GPS тренировки.
  • Возможность делиться достижениями и маршрутами в социальных сетях.
  • Масса полезной информации о сжигании жиров, похудении и сбалансированной диете.
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