Бег для Похудения для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Leap Fitness Group
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,82 Мб
Бег для Похудения - мощный трекер активности, отслеживающий расстояние, скорость, продолжительность ваших фитнес-тренировок, а также количество сожженных калорий. Программа отслеживает ваши маршруты на карте по GPS, позволяет получать подробную информацию о вашей активности в реальном времени. Подходит новичкам и всем пользователям с разным уровнем подготовки и фитнес-задачами.
Особенности приложения:
- Планы тренировок для разных целей и уровней подготовки: Интервальная ходьба, Бег для новичков, Забег на 5 км, Забег на 10 км.
- Беговые маршруты на карте.
- Автоматическое отслеживание прогресса в тренировках.
- Подсчет калорий, расстояния, времени и темпа в реальном времени.
- Подсчет общей дистанции и среднего темпа.
- Отслеживание веса на графике.
- Настраиваемые напоминания о тренировках.
- Настраиваемые вручную данные о тренировках на беговой дорожке.
- Поддержка всех видов музыкальных приложений.
- Воспроизведение любимых песен из ваших плейлистов.
- Возможность переключения песен во время упражнений.
- Тренировка с музыкой повышает мотивацию на 35%.
- Голосовые подсказки сопровождают ваши тренировки, делая их эффективнее.
- Озвучивание данных (расстояние, скорость, калории и т.д.) для каждой записанной по GPS тренировки.
- Возможность делиться достижениями и маршрутами в социальных сетях.
- Масса полезной информации о сжигании жиров, похудении и сбалансированной диете.
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Admin
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