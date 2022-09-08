Okular - универсальная программа просмотра документов. Отлично подойдет как для работы с документами, так и для просмотра комиксов или чтения электронных книг.

Доступно несколько режимов просмотра многостраничных документов, боковая панель с миниатюрами, функции масштабирования, быстрый переход по документу, закладки, поиск, поворот страниц и многое другое. Также важно отметить возможности выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и прочее).

Особенности Okular: