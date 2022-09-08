Okular для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.08.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pino Toscano
|Категория:
|Читалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|78,68 Мб
Okular - универсальная программа просмотра документов. Отлично подойдет как для работы с документами, так и для просмотра комиксов или чтения электронных книг.
Доступно несколько режимов просмотра многостраничных документов, боковая панель с миниатюрами, функции масштабирования, быстрый переход по документу, закладки, поиск, поворот страниц и многое другое. Также важно отметить возможности выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и прочее).
Особенности Okular:
- Поддержка форматов PDF, PS, Tiff, CHM, DjVu, Images, DVI, XPS, ODT, Fiction Book, Comic Book, Plucker, EPub, Fax.
- Боковая панель с содержанием, миниатюрами страниц, комментариями и закладками.
- Возможность выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и пр.).
- Возможность добавлять текстовые комментарии, пометки, выделения цветом, различные фигуры, штампы и прочие элементы.
- Поддерживаются электронные подписи.
- Несколько режимов просмотра многостраничных документов.
- Поддержка комментариев.
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