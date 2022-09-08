Okular для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.08.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Читалки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:78,68 Мб
Okular скриншот № 1
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Okular скриншот № 4

Okular - универсальная программа просмотра документов. Отлично подойдет как для работы с документами, так и для просмотра комиксов или чтения электронных книг.

Доступно несколько режимов просмотра многостраничных документов, боковая панель с миниатюрами, функции масштабирования, быстрый переход по документу, закладки, поиск, поворот страниц и многое другое. Также важно отметить возможности выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и прочее).

Особенности Okular:

  • Поддержка форматов PDF, PS, Tiff, CHM, DjVu, Images, DVI, XPS, ODT, Fiction Book, Comic Book, Plucker, EPub, Fax.
  • Боковая панель с содержанием, миниатюрами страниц, комментариями и закладками.
  • Возможность выделения области с последующим копированием содержащегося текста и применением к нему ряда действий (копирование, поиск и пр.).
  • Возможность добавлять текстовые комментарии, пометки, выделения цветом, различные фигуры, штампы и прочие элементы.
  • Поддерживаются электронные подписи.
  • Несколько режимов просмотра многостраничных документов.
  • Поддержка комментариев.
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