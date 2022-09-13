Butt Workout для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17,4 Мб
Butt Workout скриншот № 1
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Butt Workout - систематические планы тренировок 3 различных уровней, рассчитанные на 30 дней, благодаря которым можно накачать крепкие и сильные ноги и ягодицы в домашних условиях. Упражнения подходят как новичкам, так и профессионалам. В планы входят тренировки на 3 основные группы мышц: ягодицы, бедра и ноги. Присутствует трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса. Можно синхронизировать данные с Google Fit.

Особенности Butt Workout:

  • 3D-анимации и видео – это ваш персональный тренер.
  • Рекомендации к каждому упражнению помогут правильно их выполнять для достижения лучших результатов.
  • Научный подход к сжиганию калорий и похудению.
  • Короткие и эффективные тренировки для женщин.
  • Упражнения с массой собственного тела.
  • Тренировки дома или в зале по желанию.
  • 30-дневные программы тренировки ног и ягодиц с заданиями разной сложности.
  • Заменяйте неподходящие упражнения.
  • Меняйте порядок или количество упражнений.
  • Задавайте паузы между упражнениями.
  • Напоминания помогут тренировкам войти в привычку.
  • Синхронизация данных с Google Fit.
  • Отслеживание прогресса похудения.
  • Отслеживание сожженных калорий, расчет ИМТ.
  • Отслеживайте свой прогресс в любое время и не теряйте мотивацию.
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Отзывы о программе Butt Workout

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