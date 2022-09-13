Butt Workout - систематические планы тренировок 3 различных уровней, рассчитанные на 30 дней, благодаря которым можно накачать крепкие и сильные ноги и ягодицы в домашних условиях. Упражнения подходят как новичкам, так и профессионалам. В планы входят тренировки на 3 основные группы мышц: ягодицы, бедра и ноги. Присутствует трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса. Можно синхронизировать данные с Google Fit.

Особенности Butt Workout: