Butt Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17,4 Мб
Butt Workout - систематические планы тренировок 3 различных уровней, рассчитанные на 30 дней, благодаря которым можно накачать крепкие и сильные ноги и ягодицы в домашних условиях. Упражнения подходят как новичкам, так и профессионалам. В планы входят тренировки на 3 основные группы мышц: ягодицы, бедра и ноги. Присутствует трекер для отслеживания ежедневных тренировок, сожженных калорий и потери веса. Можно синхронизировать данные с Google Fit.
Особенности Butt Workout:
- 3D-анимации и видео – это ваш персональный тренер.
- Рекомендации к каждому упражнению помогут правильно их выполнять для достижения лучших результатов.
- Научный подход к сжиганию калорий и похудению.
- Короткие и эффективные тренировки для женщин.
- Упражнения с массой собственного тела.
- Тренировки дома или в зале по желанию.
- 30-дневные программы тренировки ног и ягодиц с заданиями разной сложности.
- Заменяйте неподходящие упражнения.
- Меняйте порядок или количество упражнений.
- Задавайте паузы между упражнениями.
- Напоминания помогут тренировкам войти в привычку.
- Синхронизация данных с Google Fit.
- Отслеживание прогресса похудения.
- Отслеживание сожженных калорий, расчет ИМТ.
- Отслеживайте свой прогресс в любое время и не теряйте мотивацию.
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Отзывы о программе Butt Workout
Admin
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