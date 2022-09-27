StomX - легкая в освоении программа для стоматологии с простым и удобным интерфейсом, созданная с участием врачей и администраторов. Позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность сотрудников (20% увеличения операционной скорости персонала и 30% общая экономия средств), а также снижает издержки и увеличивает прибыль.

Благодаря приложению можно точно узнать сумму, которую приносит каждый врач, быстро заполнять амбулаторные карты за 15 секунд, прогнозировать загрузку клиники, делать работу максимально прозрачной и многое другое.

Ключевые особенности программы StomX: