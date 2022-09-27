StomX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 5000 руб/мес
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|StomX
|Категории:
|Ведение дел - Медицина
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|137,25 Мб
StomX - легкая в освоении программа для стоматологии с простым и удобным интерфейсом, созданная с участием врачей и администраторов. Позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность сотрудников (20% увеличения операционной скорости персонала и 30% общая экономия средств), а также снижает издержки и увеличивает прибыль.
Благодаря приложению можно точно узнать сумму, которую приносит каждый врач, быстро заполнять амбулаторные карты за 15 секунд, прогнозировать загрузку клиники, делать работу максимально прозрачной и многое другое.
Ключевые особенности программы StomX:
- Картотека пациентов, запись и расписание.
- CRM (СМС напоминания, журнал обзвона, планирование работы).
- IP-телефония (звонки и прием звонков в программе, запись звонков).
- Амбулаторная карта с шаблонами для быстрого заполнения.
- Генерация пакета документов для пациента.
- Касса и онлайн-касса (54-ФЗ).
- Заработная плата (расчет зарплаты сотрудников).
- Склад (учет расходов материалов).
- Отчеты для руководителя.
- и многое другое...
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Отзывы о программе StomX
Admin
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