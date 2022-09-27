StomX для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 5000 руб/мес
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ведение дел - Медицина
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:137,25 Мб
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StomX скриншот № 4

StomX - легкая в освоении программа для стоматологии с простым и удобным интерфейсом, созданная с участием врачей и администраторов. Позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность сотрудников (20% увеличения операционной скорости персонала и 30% общая экономия средств), а также снижает издержки и увеличивает прибыль.

Благодаря приложению можно точно узнать сумму, которую приносит каждый врач, быстро заполнять амбулаторные карты за 15 секунд, прогнозировать загрузку клиники, делать работу максимально прозрачной и многое другое.

Ключевые особенности программы StomX:

  • Картотека пациентов, запись и расписание.
  • CRM (СМС напоминания, журнал обзвона, планирование работы).
  • IP-телефония (звонки и прием звонков в программе, запись звонков).
  • Амбулаторная карта с шаблонами для быстрого заполнения.
  • Генерация пакета документов для пациента.
  • Касса и онлайн-касса (54-ФЗ).
  • Заработная плата (расчет зарплаты сотрудников).
  • Склад (учет расходов материалов).
  • Отчеты для руководителя.
  • и многое другое...
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Отзывы о программе StomX

Admin

Отзывов о программе StomX 2.6.2 пока нет, можете добавить...

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