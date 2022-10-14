MapMyRun для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|22.20.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MapMyFitness, Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|76,62 Мб
MapMyRun - полезное приложение для любителей бега, которое предлагает функции и инструменты, помогающие пользователю двигаться к цели и сохранять мотивацию. Присутствуют планы тренировок, персональные советы тренера и многое другое, чтобы бег стал проще и приятнее.
Особенности MapMyRun:
- Программа тренировок, требующих минимального оборудования.
- Индивидуальный план бега, соответствующий вашему личному уровню подготовки и целям.
- Возможность подключать приложения и фитнес-устройства, включая Google Fit, Android Wear, Garmin, Fitbit, Jawbone и др.
- Отслеживание бега в режиме реального времени при помощи GPS и аудиотренера с настраиваемыми голосовыми подсказками для темпа, дистанции и высоты.
- Поддержка более 600 видов активности, включая бег, езду на велосипеде, ходьбу, тренировки в спортзале, кроссы, йогу и многое другое.
- Поиск ближайших мест для пробежек, сохранение любимых дорожек, добавление новых и возможность делиться с другими.
- Возможность общаться и делиться тренировками по Facebook, Twitter и Instagram.
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Отзывы о программе MapMyRun
Admin
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