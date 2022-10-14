MapMyRun - полезное приложение для любителей бега, которое предлагает функции и инструменты, помогающие пользователю двигаться к цели и сохранять мотивацию. Присутствуют планы тренировок, персональные советы тренера и многое другое, чтобы бег стал проще и приятнее.

Особенности MapMyRun: