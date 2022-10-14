MapMyRun для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.20.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:76,62 Мб
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MapMyRun - полезное приложение для любителей бега, которое предлагает функции и инструменты, помогающие пользователю двигаться к цели и сохранять мотивацию. Присутствуют планы тренировок, персональные советы тренера и многое другое, чтобы бег стал проще и приятнее.

Особенности MapMyRun:

  • Программа тренировок, требующих минимального оборудования.
  • Индивидуальный план бега, соответствующий вашему личному уровню подготовки и целям.
  • Возможность подключать приложения и фитнес-устройства, включая Google Fit, Android Wear, Garmin, Fitbit, Jawbone и др.
  • Отслеживание бега в режиме реального времени при помощи GPS и аудиотренера с настраиваемыми голосовыми подсказками для темпа, дистанции и высоты.
  • Поддержка более 600 видов активности, включая бег, езду на велосипеде, ходьбу, тренировки в спортзале, кроссы, йогу и многое другое.
  • Поиск ближайших мест для пробежек, сохранение любимых дорожек, добавление новых и возможность делиться с другими.
  • Возможность общаться и делиться тренировками по Facebook, Twitter и Instagram.
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Отзывы о программе MapMyRun

Admin

Отзывов о программе MapMyRun 22.20.1 пока нет, можете добавить...

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