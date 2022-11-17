QR-код (Quick Response code) - это двумерный (матричный) штрих-код. QR-коды часто содержат данные для поиска, идентификатора или трекера, который указывает на веб-сайт. QR-код эффективно хранит данные, поддерживая различные режимы кодирования, такие как цифровой, буквенно-цифровой, бинарный.

QR-код состоит из черных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые могут быть считаны устройством формирования изображения, например, камерой. Необходимые данные могут быть извлечены из узоров, которые присутствуют как в горизонтальном, так и в вертикальном компонентах изображения.

Генерация тысяч QR-кодов с различными данными по отдельности может занять много времени. С помощью программы для создания QR-кодов, такой как Bulk QR Code Generator, вы можете генерировать QR-коды, содержащие различные простые тексты. Эта утилита для создания QR-кодов сэкономит ваше драгоценное время.

Хотя существуют различные онлайн-генераторы QR-кодов, некоторые пользователи могут предпочесть использовать классическое настольное приложение, которое не требует подключения к Интернету. Особенность этой программы заключается в том, что преобразование выполняется полностью в автономном режиме. Главное преимущество этой программы заключается в том, что она может легко и быстро создавать более одного QR-кода за один раз.

Программа поддерживает форматы выходных изображений PNG, JPEG, GIF, BMP, позволяет изменять цвет QR-кода, кодировку, поля и задавать размер изображения (ширину и высоту).

Чтобы создать пакетный QR-код необходимо: