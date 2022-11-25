Create Image Gallery - приложение для быстрого и простого создания галерей изображений, с возможностью использовать настройки по умолчанию или точно настроить галерею под свои нужды с помощью доступных опций. Перетаскивайте файлы изображений и создавайте фотогалереи.

Представление графического контента может выходить за рамки классических слайд-шоу, презентаций или простого переключения между изображениями. Элегантное решение может включать использование эскизов для создания так называемой кликабельной галереи (масштабирование и навигация с помощью стрелок влево и вправо). Это именно то, что Vovsoft Create Image Gallery сделает для вас. Благодаря специальному настройщику размера эскизов, он поможет вам создать презентабельную галерею изображений на основе HTML всего за несколько кликов мыши.

Вы можете выбирать изображения, которые хотите добавить в галерею, по отдельности или группами, кроме того, в качестве исходных данных поддерживаются даже целые каталоги. Кроме того, поскольку приложение предлагает функцию drag-and-drop, вводить изображения довольно просто. Благодаря специальной панели настроек можно настроить высоту, ширину, поля и даже интервал между эскизами.

Учитывая общую простоту работы с приложением и тот факт, что оно предлагает легкий способ создания галерей изображений без необходимости знания HTML, CSS, Javascript, jQuery, делает Vovsoft Create Image Gallery хорошим выбором для новичков. Это удобная программа, которая поможет вам создать HTML галерею изображений легко и без каких-либо специальных знаний.