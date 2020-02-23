RiDoc для Windows

RiDoc 5.0.3.5

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание RiDoc 5.0.3.5Описание   Скачать RiDoc 5.0.3.5СКАЧАТЬ (27,2 Мб) Скриншоты RiDoc 5.0.3.5Скриншоты (3)   Статистика RiDoc 5.0.3.5Статистика   Отзывы о RiDoc 5.0.3.5Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.30 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

RiDoc - программа для сканирования документов и регулирования размера электронной копии документов и графических файлов.

Программа позволяет при помощи сканера получать электронные версии документов и производить приведение размеров электронных версий документов или графических файлов к предустановленному размеру. Такое приведение дает возможность существенно уменьшить размер электронной версии документов или графических файлов без потери информационного качества.

Основные функции программы RiDoc:

  • Получение электронной версии документа с помощью сканера. Работа со сканерами с автоматической подачей листов.
  • Получение галереи отсканированных документов.
  • Адаптированная под рядового пользователя технология компоновки электронных документов.
  • Помещение всех электронных версий документов в один результирующий файл и приведение его к предустановочным параметрам.
  • Экспорт документов в графический файл с помощью виртуального принтера RiDoc.
  • Наложение на результат склейки водяного знака (watermark).\
  • Сохранение результирующего файла в различных графических форматах (bmp , jpeg , tiff ( в. т.ч. MiltiPage режим), png ).
  • Экспорт электронных версий документов в MS Word .
  • Экспорт электронных версий документов в PDF файл.
  • Отправка результирующего файла по электронной почте.
  • Печать результатов склейки на принтере.

Программа RiDoc будет полезной для:

  • Создания электронные версий документов с помощью сканера.
  • Создания электронных документов с помощью сканера малого размера без потери информационного качества.
  • Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для кодированной передачи (шифрование с открытым ключом (электронная подпись)).
  • Создания электронных версий документов с помощью сканера, предназначенных для передачи по электронной почте.
Что нового в RiDoc 5.0.3.5?
  • Обновлена функция распознавания текста.
  • Восстановлена возможность копирования отсканированных документов в буфер обмена.
  • Исправлена неточность в процедуре сохранения в многостраничный TIFF-файл.
  • Переработан механизм работы сканирования в PDF: размеры PDF-файлов стали существенно меньше.
RiDoc
RiDoc
RiDoc
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 350 руб.
Ограничение в работе программырезультат с надписью "No registration"
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 117 160
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - другое
ТОП-сегодня раздела "Внешние устройства"
 

Rufus 3.8

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при

AutoHotkey 1.1.30.03

AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте

Fast Mouse 2.0

Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной скоростью. Будет полезна в различных онлайн играх, где необходимо много раз

BlueSoleil 10.0.497.0

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными

USBDeview 2.85

USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему

VueScan 9.7.23

VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на альтернативный, благодаря чему пользователи определенных моделей сканеров получат

скачать Adguard

Отзывы о программе RiDoc

Admin

Отзывов о программе RiDoc 5.0.3.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 