AKVIS Coloriage для Windows

AKVIS Coloriage 12.0

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Описание AKVIS Coloriage 12.0Описание   Скачать AKVIS Coloriage 12.0СКАЧАТЬ (44,87 Мб) Скриншоты AKVIS Coloriage 12.0Скриншоты (2)   Статистика AKVIS Coloriage 12.0Статистика   Отзывы о AKVIS Coloriage 12.0Отзывы (5)  
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4.40 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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AKVIS Coloriage - программа для раскрашивания изображений. Плагин Coloriage чрезвычайно прост в использовании, не требует от вас особенных усилий, превращает работу в игру, увлекая и вдохновляя. Всего несколько штрихов карандашом - вот и все, что вы должны сделать. Далее наступает черед Coloriage. Программа сама распознает границы, накладывает указанные цвета, учитывая освещенность, игру теней, складки на одежде... Раскраска черно-белых фотографий - далеко не единственное применение уникального инструмента от AKVIS.
Одна цветная деталь на черно-белом фото, один мазок, акцент на важном - и совершенно новое звучание, глубина, символика. А как эффективен этот художественный прием в рекламе!

Возьмем современный цветной снимок. И хмурое небо вдруг стало солнечным, лето обернулось осенью, появился загар на бледной коже. Какой простор для экспериментов со внешностью! Так легко подобрать себе цвет волос и одежды. Программа перекрасит все, что угодно.

Дизайнеру, профессионально работающему с интерьером, программа станет незаменимым помощником. Coloriage облегчает подбор цветов при разработке дизайн-проекта.

Coloriage - плагин (plug-in) для графических редакторов. Т.е. программа, которая подключается к графическому редактору и работает в нем.

Приложение совместимо с Adobe Photoshop, Photoshop Elements и Corel Photo-Paint и Painter, Corel (Jasc) Paint Shop pro, Ulead PhotoImpact и другими графическими редакторами, поддерживающими плагины.

AKVIS Coloriage
AKVIS Coloriage
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $75.00
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 14 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - другое
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Отзывы о программе AKVIS Coloriage

Snaiper про AKVIS Coloriage 7.5 [03-11-2010]

Программа то клевая, но не могу нигде взлом найти.(((
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Other про AKVIS Coloriage 7.0 [12-04-2010]

Взлом это не проблема)
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lesyabondarenko про AKVIS Coloriage 7.0 [13-03-2010]

ожидала чего то лучшего...мне не понравилось.
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Jon про AKVIS Coloriage 5.0 [30-03-2009]

Полностью согласен, прога супер, особенно класно, что можно расскрасить старые фото и увидеть их в новом свете! Но вот только плохо, что работала она только 10 дней!
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Terminator про AKVIS Coloriage 1.2 [16-07-2005]

Прога то класная но интересно как ее можно взломать штоб она работала больше 10 дней?

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