AKVIS Coloriage - программа для раскрашивания изображений. Плагин Coloriage чрезвычайно прост в использовании, не требует от вас особенных усилий, превращает работу в игру, увлекая и вдохновляя. Всего несколько штрихов карандашом - вот и все, что вы должны сделать. Далее наступает черед Coloriage. Программа сама распознает границы, накладывает указанные цвета, учитывая освещенность, игру теней, складки на одежде... Раскраска черно-белых фотографий - далеко не единственное применение уникального инструмента от AKVIS.

Одна цветная деталь на черно-белом фото, один мазок, акцент на важном - и совершенно новое звучание, глубина, символика. А как эффективен этот художественный прием в рекламе!

Возьмем современный цветной снимок. И хмурое небо вдруг стало солнечным, лето обернулось осенью, появился загар на бледной коже. Какой простор для экспериментов со внешностью! Так легко подобрать себе цвет волос и одежды. Программа перекрасит все, что угодно.

Дизайнеру, профессионально работающему с интерьером, программа станет незаменимым помощником. Coloriage облегчает подбор цветов при разработке дизайн-проекта.

Coloriage - плагин (plug-in) для графических редакторов. Т.е. программа, которая подключается к графическому редактору и работает в нем.

Приложение совместимо с Adobe Photoshop, Photoshop Elements и Corel Photo-Paint и Painter, Corel (Jasc) Paint Shop pro, Ulead PhotoImpact и другими графическими редакторами, поддерживающими плагины.