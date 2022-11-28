CSV Splitter - это простой и удобный в использовании инструмент для ваших файлов таблиц CSV Excel. Он поможет вам без особых усилий разделить один файл CSV на несколько файлов в указанном вами месте. Вы можете разделить как маленькие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта.

Файлы CSV с большим размером могут стать проблемой при попытке загрузить их в базы данных или на онлайн-серверы. Вы можете использовать этот инструмент для разделения любого CSV-файла по количеству строк. Выберите файл с разделенными запятыми значениями (CSV) и выходную папку, затем приложение сделает все остальное.

Существует множество веб-сайтов, которые могут разделять CSV-файлы. Однако они имеют ограничения на загрузку. Самое лучшее в этой программе - это то, что преобразование происходит полностью в автономном режиме. Приложение поможет вам сэкономить время и энергию, когда вы пытаетесь поделиться огромными CSV-файлами в Интернете или вам нужно загрузить их на сервер. Вы можете начать разбиение исходного документа в течение нескольких секунд. Эта программа также может показать, сколько файлов будет создано путем подсчета строк ввода, в зависимости от заданного количества строк в файле.

Пользоваться программой очень просто. Нажмите кнопку "Select CSV File" и выберите ваш CSV-файл. Затем нажмите кнопку "Select Output Folder" и найдите любой каталог для сохранения новых файлов. Наконец, нажмите кнопку "Split CSV Into Multiple Files", и программа сделает все остальное.

Ключевые функции CSV Splitter: