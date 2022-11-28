CSV Splitter для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Разбивка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,24 Мб
CSV Splitter скриншот № 1
CSV Splitter скриншот № 2

CSV Splitter - это простой и удобный в использовании инструмент для ваших файлов таблиц CSV Excel. Он поможет вам без особых усилий разделить один файл CSV на несколько файлов в указанном вами месте. Вы можете разделить как маленькие файлы, так и большие файлы размером более 1 гигабайта.

Файлы CSV с большим размером могут стать проблемой при попытке загрузить их в базы данных или на онлайн-серверы. Вы можете использовать этот инструмент для разделения любого CSV-файла по количеству строк. Выберите файл с разделенными запятыми значениями (CSV) и выходную папку, затем приложение сделает все остальное.

Существует множество веб-сайтов, которые могут разделять CSV-файлы. Однако они имеют ограничения на загрузку. Самое лучшее в этой программе - это то, что преобразование происходит полностью в автономном режиме. Приложение поможет вам сэкономить время и энергию, когда вы пытаетесь поделиться огромными CSV-файлами в Интернете или вам нужно загрузить их на сервер. Вы можете начать разбиение исходного документа в течение нескольких секунд. Эта программа также может показать, сколько файлов будет создано путем подсчета строк ввода, в зависимости от заданного количества строк в файле.

Пользоваться программой очень просто. Нажмите кнопку "Select CSV File" и выберите ваш CSV-файл. Затем нажмите кнопку "Select Output Folder" и найдите любой каталог для сохранения новых файлов. Наконец, нажмите кнопку "Split CSV Into Multiple Files", и программа сделает все остальное.

Ключевые функции CSV Splitter:

  • Поддержка кодировок ANSI, UTF-8, UTF-16 (Unicode).
  • Поддержка Drag and drop.
  • Опция "Количество строк в пакете".
  • Опция "Считать строки ввода".
  • Поддержка больших файлов (миллионы строк).
  • Наличие опции "Включать заголовок в каждый новый пакет".
  • Наличие опции "Сохранять исходное имя файла".
ТОП-сегодня раздела "Разбивка файлов"
 

скачать SplitterSplitter 2.0

Splitter - небольшая бесплатная утилита, которая поможет разделить любой файл на неограниченное количество равных по размеру фрагментов...

скачать Split FilesSplit Files 1.72

Split Files предназначена для разделения файлов любого типа на более мелкие части и...

скачать File Splitter & JoinerFile Splitter & Joiner 1.6.1.0

File Splitter & Joiner - удобная бесплатная программа, с помощью которой можно легко и быстро разделять или объединять файлы...

скачать Free MP3 Cutter JoinerFree MP3 Cutter Joiner 2021.2.1

Free MP3 Cutter Joiner - удобный инструмент для быстрого объединения нескольких аудиофайлов в один проект или вырезки из них нужных фрагментов...

скачать CutterCutter 2.2

Cutter - программа предназначена для разделения файла на части. Это, к примеру, может...

скачать MyVideoConverterMyVideoConverter 3.14

MyVideoConverter - многофункциональная программа для преобразования видеофайлов из одного формата в другой...

Отзывы о программе CSV Splitter

Admin

Отзывов о программе CSV Splitter 1.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв